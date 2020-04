Reportan en redes escasez de cerveza en tiendas de autoservicio

A través de redes sociales, una gran cantidad de usuarios ha comenzado a reportar el poco abastecimiento de cervezas en algunas tiendas reconocidas de conveniencia y de autoservicio, llegando incluso al punto de señalar el problema como una escasez.

En los días recientes, la compra de bebidas alcoholicas, especialmente de cervezas ha aumentado, esto debido al anuncio de la Fase 3 de la epidemia por el Coronavirus Covid-19, por lo que en algunos estados, la sociedas optó por hacer compras de pánico en las cuales incluyeron cerveza.

Sin embargo, el problema también se debe al poco abastecimiento que se le ha dado en las últimas semanas a este producto, por lo cual circula con menor regularidad, lo cual hace que exista menor cantidad de cervezas en los refrigeradores de diversos establecimientos, los cuales han tenido que ser llenados con algunos otros productos, o incluso se han quedado vacíos.

Cabe resaltar que la producción y comercialización de cerveza no es considerada como actividad escencial, a ello se debe la escasez que reportan los usuarios en redes sociales y el abastecimiento irregular de estos productos.

Con mucho antojo fui al Oxxo por cerveza y ya no había, terminé comprando un galón de leche; es como cuando vas al antro con ganas de ligarte una chava bonita y terminas fajando con una gorda con pantobillos.

Ya no había cerveza en el Oxxo.

Abracen a los que más quieran, this is it. pic.twitter.com/fA19RumTZ5

— Royale with cheese (@RoyVerduzco) April 26, 2020