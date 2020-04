Instruye López Obrador demanda contra empresa deudora de impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se emprendió acción penal en contra de una empresa que mantiene adeudas al fisco por aproximadamente 10 mil millones de pesos, de los cuales mil 500 millones se pueden tipificar como fraude fiscal.

"Esa querella… Es que son dos cosas. Es un juicio, esa empresa grande, grande, grande, son como 10 mil millones, pero de esos 10 mil millones hay mil 500 millones que claramente, como dicen los abogados, se pueden tipificar como fraude fiscal. Por eso es la vía penal", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, señaló que él mismo dio la instrucción de presentar querellas y denuncias contra adeudadores:

"Ya di instrucciones que se presenten querellas y denuncias, porque no soy encubridor. No puede ser que si hay una deuda de ocho hasta de 10 mil millones de una gran corporación que tiene para pagar, se encubra. Me convertiría yo en cómplice".

'Se mal acostumbraron'

Aunque el mandatario reconoció el compromiso que algunos empresarios han tenido con México y han accedido a pagar sus deudas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), indicó que aún se tienen resistencias con siete grandes corporaciones nacionales y extranjeras.

"Lo que pasa que se mal acostumbraron, porque hay corporaciones extranjeras que deben y no hacen lo mismo en sus países, están pensando que México es tierra de conquista, porque se los permitieron. Eso ya se terminó", sostuvo.

En este sentido, aclaró que no es nada personal, sino es poner orden al caos:

"Y no es cerrarle la puerta a la inversión extranjera, no; al contrario, eso ayuda a todos, que haya piso parejo, que no haya corrupción, que haya un auténtico Estado derecho, no de cohecho. En eso estamos", puntualizó.