Roberta Jacobson aclara que nexos de García Luna solo eran rumores

La ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, aclaró que nunca vio información corroborada sobre los presuntos nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico.

A través de su cuenta de twitter, Jacobson dijo que el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento de los rumores, pero que cuando se trata de funcionarios se debe tener cuidado.

Let’s be clear about what I said—and have always said about former secretary Garcia Luna: 1. I never saw any CORROBORATED information of involvement in drug trafficking; 2. In an environment of many rumors, one is always cautious about working with officials;

— Roberta S Jacobson (@Jacobson_RS) May 4, 2020