Asegura AMLO aplanamiento de curva de Covid-19, pese a 844 muertos en dos días

Al ser cuestionado sobre las 844 defunciones en México que se han registrado en las últimas 24 horas por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el avance de la pandemia en el país va de acuerdo a lo proyectado.

"Nos ayudó mucho el que funcionó la estrategia de los médicos mexicanos de aplanar la curva porque, si no se hubiesen tomado las medidas de sana distancia y no nos hubiese ayudado la gente, como nos ha estado ayudando, se hubiese desbordado por completo la pandemia y no hubiésemos tenido forma de atender a enfermos y salvar vidas", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que en la reunión de este jueves por la noche con especialistas, se concluyó que lo más importante de todo es que, a pesar del sufrimiento de la pérdida de vidas humanas, se ha podido evitar un desbordamiento en los hospitales y ya eso 'se puede descartar'.

Además, señaló que México no está en la situación en la que desgraciadamente están en otros países, aunque afirmó que es una comparación de 'mal gusto' porque no se puede lucrar con el dolor humano.

"No me gustan las comparaciones, los que no nos ven con buenos ojos en medios de comunicación, siempre andan comparando y las notas son de lo más alarmistas", sostuvo.

'Tenemos el problema, pero trabajamos todos los días'

Por otra parte, el mandatario reconoció que el problema de la pandemia en México existe, pero se está atendido todo los días.

"Una de las cosas que se ha hecho con mucha responsabilidad es tener las camas de hospitalización suficientes, de hospitalización general y terapia intensiva y las tenemos y eso lo hicimos en dos, tres meses, porque no las había", enfatizó.

Asimismo, aceptó que en la Ciudad de México, en los últimos días, se han perdido muchas vidas humanas, pero aseguró que el gobierno está haciendo lo que le corresponde.

En tanto, indicó que este viernes por la noche el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dará a conocer un informe del comportamiento de la epidemia y las nuevas proyecciones por región, así como un plan para reconocer a los profesionales de la salud que están en la línea de batalla frente al Covid-19.