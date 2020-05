Descarta AMLO nepotismo e influyentismo de Luisa María Alcalde

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay nepotismo ni influyentismo de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, esto, luego de que fuera cuestionado acerca de que la hermana de la funcionaria trabaje como abogada en la Secretaría de Seguridad Pública.

"Yo lo que considero es de que no hay nepotismo, así, tajante, categórico", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que Luisa María Alcalde es titular de la Secretaría del Trabajo, mientras su hermana trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública. "Las dos de primera, ojalá y contáramos con más mujeres y hombres así", enfatizó.

No obstante, sostuvo que en el gobierno que encabeza no se acepta que se recomiende a familiares para que trabajen en la misma área, pero en el caso de las hermanas Alcalde son 'dos profesionales que no tienen relación'.

"La abogada que está en Seguridad Pública nos ayuda en lo relacionado con la presentación de denuncias penales en contra de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco y lo de Luisa María es la secretaria del Trabajo, es una función distinta completamente", afirmó al añadir que la hermana de Luisa Alcalde fue nombrada por Alfonso Durazo.

SFP investigará el caso

Al ser informado sobre que otros familiares de Luisa Alcalde están trabajando en su administración, el presidente dijo desconocer, pero si existen elementos, los investigará la Secretaría de la Función Pública.

"Ya está tomando nota la secretaria de la Función Pública, seguramente ella va a hacer la investigación, ahora sí que de oficio, si existiera nepotismo, porque no se permite y, en efecto, la Ley de Austeridad lo prohíbe", puntualizó.

Sin embargo, insistió en que las hermanas Alcalde son "excepcionales, bien preparadas, honestas y sobre todo con dimensión social, le tienen amor al prójimo".

Y agregó: "Nosotros no permitimos nepotismo ni amiguismo, ni influyentismo ni, en efecto, ninguna de esas lacras de la política. No es el gobierno del DIF, el gobierno de la familia".