Lograremos la recuperación económica en México y a las pruebas me remito: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, con la estrategia económica que está aplicando su gobierno en tiempos de crisis por el coronavirus, México saldrá adelante, pese a la inconformidad de los 'fanáticos' de las prácticas del periodo neoliberal.

"Si seguimos de esta manera vamos a lograr la recuperación y a las pruebas me remito, acepto el desafío; la otra era irnos por la fácil, solicitar crédito, endeudar más al país, entonces, como no contratamos créditos nuevos, no hay endeudamiento, como política, como no hay condonación de impuestos, no hay rescates, no les gusta, pero para el sector productivo es lo mejor, que haya finanzas públicas sanas y no nos endeudemos", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que la recuperación en México inicia con el apoyo al 75% de la población, que se encuentra en el nivel más bajo de la 'pirámide social', con lo que se pretende fortalecer la capacidad de compra y beneficiar de esta forma al 25% restante, a 'los de arriba'.

Asimismo, destacó que ayudará la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como la nueva política en China, quien dejará de medir su crecimiento con el Producto Interno Bruto (PIB), lo que permitirá a México la llegada de nuevas inversiones, la creación de presas y la generación de empleos.

"Todo esto va a ayuda mucho, voy a llevar tiempo para este modelo nuevo porque quiero convencer, persuadir a los sectores de más ingresos que es lo que nos conviene a todos", enfatizó.

No se actuará como en Argentina

El mandatario pidió analizar el caso de Argentina, donde se solicitó crédito hace cinco años y se llegó a un 'barril sin fondo', es decir, a una crisis muy cercana a la banca rota.

"Ahí, aplicando la política neoliberal de manera ortodoxa, estaba mal la economía argentina desde hace cinco años. El anterior gobierno, el anterior presidente, ya con síntomas de debilidad económica y financiera le autorizan contratar créditos el mismo Fondo Monetario Internacional, incluso fondos de inversiones, a sabiendas que estaba mal de economía, deciden otorgar mas créditos y se convirtió en un barril sin fondo, ¿a que llegó? a una tremenda crisis muy cercana a la banca rota", sostuvo.

Explicó que en estos días hay una negociación sobre la deuda de Argentina para lograr una quita de la deuda del 50% porque sino no tendría capacidad de pago ni solvencia.

Lo anterior, para afirmar que en México no se actuará como sucedió en Argentina. "Aunque no les guste a organizaciones internacionales a calificadoras […] son visiones distintas, esa es una concepción neoliberal pura, nosotros queremos mantener sanas finanzas, no endeudar, estamos seguros que vamos a salir si actuamos con eficiencia, honestidad", añadió.