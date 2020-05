AMLO visitará Cancún este martes en inicio de gira

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, el próximo martes, regresará a sus giras por el país; iniciará en Cancún y recorrerá diversos estados esa semana para regresar el domingo a la Ciudad de México.

"Necesitamos ir regresando poco a poco a la nueva normalidad, insisto, con cuidado. Les adelanto de que iniciaría el martes en Cancún. En la mañana llevaríamos acabo la reunión de seguridad, de 6:00 a 7:00 de la mañana y la conferencia de prensa de 7:00 a 8:00 de la mañana. Ese mismo día vamos a dar un banderazo para el primer tramo del Tren Maya, que va de Cancún a Valladolid, en un sitio donde está el cruce hacia Playa del Carmen y hacia Holbox. Ahí es un primer tramo con la empresa que ya tiene el contrato", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Al día siguiente, es decir, el miércoles, explicó que se trasladará a Mérida para dar otro banderazo del Tren Maya. El jueves, estará presente en Campeche, en Escárcega y por la tarde en Palenque, Chiapas; y el viernes acudirá a Villahermosa para la habitual conferencia de prensa, al medio día supervisará los trabajos de la Refinería Dos Bocas y por la tarde recorrerá las obras de ampliación de Coatzacoalcos.

En tanto, el sábado adelantó que visitará la Refinería de Minatitlán y el domingo dará banderazo para la rehabilitación de la vía del Tren del Istmo, para ese mismo día por la noche regresar a la Ciudad de México.

De acuerdo con su plan, el mandatario estará una semana dando conferencias en Palacio Nacional y otra saldrá de viaje y así se irá alternando.

Su traslado será en avión

El mandatario indicó que tendrá que viajar en avión para ir a Cancún, pero cuidará las medidas sanitarias recomendadas por los especialistas. "Si la línea aérea tiene como norma que use cubrebocas, lo voy a usar", aseguró.

Además, hizo un llamado a los habitantes de los estados que visitará para no congregarse durante su estancia en esos lugares:

"Nos vamos a seguir queriendo a distancia porque no se pueden hacer actos grandes y vamos a cuidar que sean muy pocos los asistentes, no mas de 50 y cuidando la Sana Distancia".

Indicó que aquellos que tengan algo urgente que presentarle en su gira serán atendidos por los coordinadores del Gobierno Federal, quienes estarán en las plazas a las que acuda para atender peticiones y escuchando los planteamientos de la gente, pero también con los protocolos sanitarios.

Por otra parte, pidió a los adversarios 'portarse bien'. "No vayan a ir a provocar para que nos echen la culpa que no estamos respetando las medidas sanitarias, como decíamos antes en las marchas: 'el que no brinque es charro, el que no brinque es charro'; ahora el que vaya es charro conservador", puntualizó.