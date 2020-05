Confirma AMLO que se mantendrán 'puentes largos' en apoyo al turismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ante la pandemia de coronavirus o Covid-19 y en apoyo al turismo se mantendrán los 'puentes largos' en el próximo ciclo escolar.

"A petición de los empresarios del sector, a través del secretario de turismo, Miguel Torruco, yo acepté que cuando menos un año se continue con los puentes […] entonces sí, para el nuevo calendario escolar se considera lo mismo de los puentes con la idea de reforzar y ayudar al sector turístico", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que la decisión se tomó porque Miguel Torruco le pidió que reconsiderara su planteamiento de celebrar las fechas históricas en su día:

"(Mi planteamiento fue) que no fuesen puentes, que el 20 de noviembre fuese el día festivo de celebración porque es el aniversario de la Revolución Mexicana, que significa mucho para todos, justicia, democracia, en su momento, significó soberanía, libertades; no podemos olvidar nuestra historia y no podemos hacer a un lado las gestas de nuestros héroes", sostuvo.

En esta línea, criticó que "en el periodos neoliberal querían que nos olvidáramos de la historia y se hicieron hasta películas 'ninguneando' a Morelos y a Hidalgo".

Turismo, el sector más afectado

López Obrador informó que por la pandemia del coronavirus y la crisis que se originó, se perdieron más empleos en el turismo:

"El turismo fue de las actividades económicas mas afectadas, donde más perdidas de empleo ha habido del casi millón de empleos que se han perdido, de 20 millones 500 mil, porque también sino sólo se da la cifra de la pérdida del millón de empleos, pero se tenían 20 millones 500 mil empleos de acuerdo al IMSS, de esos, yo, mi calculo optimista porque no soy pesimista, es que se van a perder un millón".

Con base en lo anterior, dijo que por ello se mantienen los puentes y es una contribución más de los héroes de la patria: "Esta es otra contribución de nuestros héroes; van a seguir gobernando y ayudando".