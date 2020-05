'No desaparecerá por decreto el PIB', aclara López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el nuevo parámetro que creará su gobierno para medir el bienestar no sustituirá al Producto Interno Bruto (PIB), pues este parámetro de medición es el principal de organismos internacionales financieros.

"Claro, los que se fueron formando en el esquema neoliberal nos ven como marcianos planteando estas cosas (nuevo parámetro), pero no nos oponemos, no desaparece por decreto el PIB, el no medir el crecimiento, no, eso va a continuar y somos respetuosos del Banco de México y sus concepciones tecnocráticas, pero no quiere decir que aceptamos sus sofismos", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Y agregó: "No se va a dejar de tomar en cuenta el PIB, el famoso PIB, no podríamos, si es el principal parámetro de medición de organismos financieros internacionales, pero vamos a tener también nuestro parámetro más relacionado con el bienestar, no solo con la creación de riqueza porque hay crecimiento económico, pero hay al mismo tiempo más desigualdad y pobreza: lo importante es crecer con bienestar".

Sobre el nuevo nombre del parámetro, dijo que se determinará con los especialistas que convocó para su creación; no obstante, rechazó que se llame 'AMLOVER', como proponen algunos usuarios de redes sociales, según un reportero que lo notificó.

"No, eso no, imagínense, no, tiene que ser algo relacionado con el bienestar, así bienestar, nivel de bienestar o índice del bienestar, por ahí", sostuvo.

Polémica por el PIB

El mandatario insistió en que si a los tecnócratas no les gusta la nueva fórmula que plantea su gobierno, no hay ningún problema porque va a seguir tomándose en cuenta el PIB, aunque dijo que hasta los creadores de este parámetro niegan que sea correcto medir el desarrollo de los pueblos a partir del PIB.

"Hay mucha bibliografía sobre este tema , pero es de sentido común, se necesita distribución de riqueza, del ingreso y así como no se puede repartir lo que no se tiene y por eso es necesario crear riqueza y no se puede repartir lo inexistente, pero […] mejor vamos a decir si les va bien a los pobres le va bien a los ricos, si fortalecemos la capacidad de consumo, de compra de los pobres, le va a ir bien a industriales, comerciantes, si los de abajo no tienen ni siquiera para lo básico, lo indispensable, cómo va a prosperar el país, cómo vamos a salir adelante, es distinto completamente el enfoque", detalló.

En esta línea, dijo: "Ya basta de engaños, además son fórmulas realmente muy elementales en todo el mundo y los técnicos llegaron a creerse científicos, los economistas, con todo respeto; se elevó la economía a rango supremo y se subordino todo lo demás".