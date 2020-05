Acusaciones de corrupción a Ana Guevara son por rivalidad política: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, ante los tiempos electorales que se aproximan, la rivalidad política genera acusaciones, como la que afronta la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por presunta corrupción.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que en su gobierno no se permite la corrupción y no hay impunidad, por lo que la Secretaría de la Función Pública ya está llevando a cabo la investigación, aunque pidió no hacer juicios sumarios.

"Lo que corresponde a Ana, igual, se investiga. No se hacen juicios sumarios, no podemos afectar la dignidad de nadie, no podemos adelantar vísperas porque, si no, afectamos a las personas", sostuvo.

Y agregó: "Entonces, si actuamos con responsabilidad… Eso no quiere decir solapar actos de corrupción o actuar como tapadera, sea quien sea se investiga, pero sí tomar en cuenta eso, que va a haber cada vez más denuncia con esos fines, con esos propósitos".

'No hay pruebas de corrupción'

López Obrador señaló que, hasta el momento, no ha recibido ninguna investigación que compruebe que Ana Guevara cometió actos de corrupción al frente de la Conade:

"Sí, se han hecho estas denuncias, pero no ha habido resultados en la investigación. En mi caso nadie, ni la secretaria de la Función Pública ni Santiago Nieto me ha llevado un expediente sobre la señora Ana Guevara. Si me llevaran un expediente… Es más, no necesitan llevarme el expediente, ya cuando hay indicios de corrupción, la instrucción que tienen es: Denuncia a la fiscalía".

Posible regreso a clases será hasta el 10 de agosto: Moctezuma El secretario de Educación presentó lineamientos para el regreso a las aulas durante la nueva normalidad

Al ser informado que ya existe una denuncia en la Fiscalía General de la República contra Ana Guevara, el mandatario dijo:

"Sí, pero no es parte de nosotros. Entonces, los particulares tienen también todo su derecho, entonces la fiscalía tiene que resolver".