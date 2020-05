Rectifica AMLO: Lunes inicia gira en Cancún y su traslado será por tierra

El presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la fecha de inicio de su gira, que estaba contemplada para empezar el martes 2 de junio, y anunció que será el lunes 1 de junio cuando arranque en Cancún su recorrido de una semana por el sureste del país.

"Ya a partir del lunes empieza una gira por el país, es parte de la nueva etapa, cuidando todos los protocolos, vamos a llevar a cabo como lo hacemos aquí diariamente las reuniones de Seguridad porque tenemos que seguir atendiendo todo lo relacionado con el propósito de conseguir la paz en el país, eso no se puede desatender, tenemos que seguir garantizando que haya paz, tranquilidad y combatiendo la violencia", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Además, el pasado 27 de mayo el mandatario había adelantado que su traslado a Cancún sería en avión, siguiendo las medidas sanitarias, pero este viernes cambió de opinión y dijo que llegará a dicha ciudad vía terrestre.

"Voy a trasladarme por tierra, me va a llevar más tiempo, pero tomé ya esa decisión cuando menos en esta gira. Me voy a ir con tiempo porque voy hasta Cancún, voy a ir haciendo paradas, quedándome en el camino hasta llegar a Cancún para el domingo estar temprano", sostuvo.

En esta línea, dijo que en el lugar donde se hospedará cuidará que no se infrinja ninguna norma y procurará que no tenga mucha comunicación con otras personas con la intención de que no se 'relaje' la disciplina en cuanto al turismo.

A sus conservadores, pidió que 'se porten bien' y no hagan actos de provocación para después echarle la culpa de que no cumplió las medidas sanitarias.

AGENDA

La comitiva del presidente, incluyendo funcionarios, asistentes, reporteros y camarógrafos no superará 50 personas en su gira.

En las giras, la agenda será:de 6:00 a 7:00 am: reunión de seguridad. De 7:00 a 8:30 am conferencia de prensa y, por la tarde, un acto, con sana distancia y con el protocolo sanitario.

El lunes iniciará la gira en Cancún. Ahí se va a llevar a cabo la reunión de seguridad. La conferencia de prensa y después un reconocimiento a marinos. Ese día por la tarde se dará el banderazo para el inicio de la construcción del Tren Maya.

Y así queda la semana completa:

Lunes: Quintana Roo

Martes: Yucatán

Miércoles: Campeche

Jueves: Chiapas

Viernes: Tabasco

Sábado: Veracruz

Domingo: Veracruz

Detalló que, a partir del lunes 8 de junio estará en la Ciudad de México, toda una semana, para la siguiente hacer una gira por los estados del norte y explicó que así turnará sus actividades.