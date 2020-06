Tabasco y CDMX, las entidades que más preocupan a AMLO por Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Tabasco y la Ciudad de México son las entidades que más le preocupan porque no han cesado los casos de Covid-19.

"Es el estado de Tabasco y el Valle de México, aunque esperamos que en los dos casos también haya una disminución, pero son sí los dos lugares donde todavía tenemos contagios activos", dijo en rueda de prensa desde Campeche.

Explicó que, lo anterior se debe a que la pandemia no tiene el mismo comportamiento en todas las regiones del país:

"Aquí estamos en Campeche y de acuerdo a los resultados se está viendo que es poca la incidencia, es poca la afectación de la pandemia, venimos de Yucatán y ahí también menos afectación, una especie de descenso, lo mismo en Cancún; sin embargo vamos hacia Tabasco y todavía no cede, en la misma Ciudad de México todavía no hay un descenso claro".

'Se cuidará la salud de la gente'

El mandatario indicó que en la nueva normalidad lo primordial será la salud de los mexicanos:

"Estamos ya en una nueva etapa hacia la normalidad, pero se está haciendo con mucho cuidado, no se está abriendo toda la actividad productiva ni la recreación, estamos poco a poco reiniciando la actividad economía social, cultural de nuestro país y vamos a ir observando el comportamiento de la pandemia, no se va a dejar de tomar en cuenta la salud del pueblo, eso es lo primero, el no arriesgar la vida de la gente".

En tanto, señaló que si se cumplen los pronósticos de especialistas, continúa el regreso a la nueva normalidad, pero si no es así, tendrán que rectificar.

"Vamos a estar observando lo que sucede y se va a cuidar la salud del pueblo, no vamos a actuar con rigidez sino de manera flexible, es decir si se necesita rectificamos en alguna región, si vamos que hay rebrotes ahí llamamos -también no lo vamos a hacer nunca de manera autoritaria- a que nos ayude la gente quedándose en casa, que nos protejamos", puntualizó.