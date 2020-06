'Estamos haciendo historia', da AMLO último banderazo a obras del Tren Maya

En su cuarto día de gira por el sureste del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el último banderazo de obras del Tren Maya que corresponde al Tramo 1 Palenque-Escárcega.

"Estamos haciendo historia, el que podamos comunicar por tren las antiguas ciudades mayas, estamos hablando -lo he venido repitiendo- de la región mas importante del mundo por su riqueza arqueológica. Se va a conocer toda el área maya y además de lo cultural -como aquí se ha dicho- este es un programa que va a impulsar el desarrollo del sureste", dijo AMLO en el acto celebrado en Palenque, Chiapas.

Detalló que este tramo estará a cargo de la la constructora Mota Engil México, constará de 220 kilómetros y costará 'un poco más de 15 mil millones de pesos'. Además, según el contrato, deberá estar terminado en 28 meses.

Foto: Gobierno de México.

Como en ocasiones anteriores, el mandatario solicitó a la empresa no pasarse del presupuesto establecido.

"Que la inversión no pase de lo contratado, de lo que ya está convenido, un poco mas de 15 mil millones de pesos, que ustedes cumplan y que nosotros actuemos de la misma manera, que no falten los recursos, que no tengan que esperar para que se les pague de acuerdo a lo convenido, tenemos nosotros posibilidad de cumplir porque teneos finanzas públicas sanas".

'Una obra visionaria'

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, agradeció al presidente por incluir al estado en el proyecto, que aseguró es visionario porque además de preservar la biodiversidad de la Península, promoverá el crecimiento económico de la región.

"Esta obra es visionaria porque nos da la posibilidad de un crecimiento económico, pero también preserva la riqueza más importante que es la de la biodiversidad. Este arranque es fundamental, nos llena de alegría en Chiapas, y no tenga la menor duda que nosotros vamos a seguir apoyando estas grandes obras que se traduce en bienestar del pueblo de Chiapas", sostuvo.

Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas. / Foto: Gobierno de México.

Por lo anterior, AMLO se dijo contento de estar en Palenque dando el inicio de obras al Tramo 1 del Tren Maya porque recordó que él vivió ahí.

Durante su intervención, João Parreira, representante de constructora Mota Engil México, señaló que 'es un privilegio participar en una obra tan icónica como lo es el Tren Maya'.

Indicó que es 'un concepto maravilloso' porque conectará poblaciones, generará bienestar, dará empleo permanente y ayudará a las personas a quedarse en su pueblo originario y a no emigrar.