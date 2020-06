Literal, me veo obligado a pedir disculpas: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas por hacer una comparación de muertos con otros países, pues aseguró que está consciente que "son vidas humanas" y no números.

Lo anterior, luego de que un medio de comunicación diera a conocer que México está en el tercer lugar en fallecimientos del mundo.

"Es rotundamente falso, están actuando por la animadversión que tienen al movimiento, a mi persona, al proceso de transformación, están actuando de manera alarmista e irresponsable", dijo en rueda de prensa desde Palenque, Chiapas.

Para refutar sus dichos, aseguró que de 30 países, México está en el lugar 18 y en el primero se encuentra Bélgica, que con relación a la tasa de nuestro país tiene nueve veces más fallecimientos; le sigue Reino Unido, con seis veces más y España, con seis veces más.

'No hubo mil muertos en un día'

López Obrador aclaró que no hubo más de mil fallecidos este miércoles 3 de junio, sino que hubo una actualización en la cifra de defunciones y por eso se presentó ese dato, esto, luego de que la noche de este miércoles, la Secretaría de Salud diera a conocer que el número de muertes en México ascendió a 11 mil 729, mientras que los contagios acumulados superó los 100 mil, llegando a 101 mil 238.

"Seguramente generó preocupación en el país, porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro a mil fallecidos, de acuerdo a esta información fue el día con más fallecidos por la pandemia. quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas; eso lo quiero dejar muy claro", sostuvo.

Aunque el subsecretario de Salud ya había hecho la aclaración, López Obrador dijo que volvía a repetir con el fin de evitar el alarmismo y la psicosis en el país:

"Que se conozca la realidad, para aclarar las cosas, desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, mantener una distancia no salir de casa sino es para lo indispensable, pero también para que no haya psicosis, no haya miedo, no haya temor".

El mandatario presentó una gráfica que le envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en donde revela que, en el Valle de México se registraron 157 fallecimientos por coronavirus este 3 de junio y un día antes hubo 271.

Dijo que presentaba los datos del Valle de México porque es en donde hay más afectación por la pandemia, aunque ya se nota una ligera disminución.