No uso cubrebocas, estoy blindada con gotas cítricas: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que no usa cubrebocas porque está 'blindada' contra el coronavirus con unas gotas de nanomoléculas con cítricos.

“Yo no, no no, yo estoy blindada con mis gotas, las gotas de nanomoléculas, las partículas de nanomoléculas con cítricos. Yo las vi en varias entrevistas a esta chica, inteligentísima, ingeniera bioquímica que sacó esta maravilla de productos, que van directamente a destruir los virus”, respondió la titular de la Segob cuando fue cuestionada sobre el uso de mascarillas.

En entrevista con Enrique Hernández, la funcionaria señaló que este producto se lo distribuyó a todos sus colaboradores, así como a los gobernadores de Querétaro, Hidalgo y Tabasco, Francisco Domínguez, Omar Fayad y Adán Augusto López, respectivamente.

No obstante, cabe destacar que los tres gobernadores a los que hizo mención Sánchez Cordero, dieron positivos a Covid-19.

'Virus llegó para quedarse'

Por otra parte, la encargada de la política interna del país dijo que las medidas, como la Sana Distancia, tendrán que mantenerse por varios veces ya que el virus del Covid-19 'llegó para quedarse'.

"Tenemos que tomar las precauciones necesarias y probablemente tengamos otros virus en el futuro. Tenemos que tomar precauciones, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que lavarnos las manos con mayor frecuencia, respetar la sana distancia, sobre todo en estos momentos", sostuvo.

En esta línea, consideró importante aceptar que la vida y la cultura en el país han cambiado, por lo que 'tenemos que ir hacia adelante con otra visión'.

"Tenemos que ser responsables de los que nos pasa a nosotros mismos, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros colaboradores", agregó.