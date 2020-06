Piden a congresos locales no aprobar Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía no traerá la despresurización de los penales en el país, pues es una ley mal hecha que no garantiza bienestar para nadie y deja sin justicia a las víctimas, advirtió el movimiento “Todos Unidos más Justicia, menos Víctimas, cero Impunidad”.

Al exponer lo anterior, los voceros del movimiento hicieron un llamado a los Congresos locales y a sus integrantes para que no la dejen pasar pues sólo se dejarían libres a delincuentes por narcomenudeo y robo, dejando a las víctimas a su suerte.

Al respecto, Laura Hernández, acusó a la Secretaría de Gobernación de estar "presionando" para imponerla para que sea avalada en los estados, por lo que llamó a los legisladores a defender la soberanía de sus estados.

"La Secretaría de Gobernación no puede imponerles la Ley de Amnistía que no responde a las realidades estatales. Que no se ocupe una Ley de Amnistía mal hecha, sumada a una estrategia de seguridad también mal hecha, para querer ponerle un parche a los problemas del sistema de justicia y de paso mandar un mensaje de impunidad a todo el país”, dijo.

Al respecto, Samuel Ibarra Vargas, señaló que avalarla significaría "soltar rateros, fomentar la delincuencia, aumentar la inseguridad, poner en riesgo a pequeños y medianos empresarios y promover las drogas".

"Como quien dice ¡nos quieren hacer de chivo los tamales!. La amnistía para liberar presos y que no mueran de coronavirus es, como dice el refrán popular, como matar pulgas a balazos", apuntó.

En este sentido recordó que existen otros mecanismos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que pueden resultar más efectivos para los beneficios que se han argumentado.

