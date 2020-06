Reunión de seguridad que mejor funciona en el país es la de Chiapas: AMLO

Desde Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mejor reunión de seguridad es la que se realiza en dicha entidad, puesto que es encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y no por un representante.

"Es la mesa que mejor funciona en todo el país, porque no faltan y no mandan representantes a la mesa, sino que personalmente asiste el ciudadano gobernador. Y esto es muy alentador, porque el problema de la inseguridad no se puede delegar, hay que atenderlo de manera personal. Por eso en Chiapas hay buenos resultados, porque el gobernador está participando", afirmó.

Señaló que en el caso del Gobierno federal es lo mismo, las reuniones las encabeza el presidente y se llevan a cabo de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 horas.

"No es como antes, que el gobernador o el presidente de la República recibía un reporte cada semana, cada 15 días de lo que sucedía, sólo se le informaba diario si había un evento trascendente por su peligrosidad, si detenían a una banda, si había desgraciadamente pérdida de vidas humanas, una masacre, entonces se le pasaba una tarjeta. No es ya ese el estilo, la forma de gobernar ahora", enfatizó.

Gobernadores, con responsabilidad

Sobre los gobernadores, el mandatario señaló que 'se portan con mucha responsabilidad y eso ayuda mucho'.

En esta línea, aseguró que lo que busca su gobierno es unidad con todos los mandatarios estatales y municipales:

"Nosotros no nos vamos a pelear con los gobernadores, cada quien tiene su responsabilidad y estamos buscando la unidad. Hay desde luego, ya lo dije, diferencias porque los que se mantuvieron en el poder durante 36 años pues no quieren que nos vaya bien".

Y agregó: "A pesar de los cuestionamientos hay un orden, no hay confrontación, no hay violencia. La confrontación es política, es de debate y eso es válido, porque esa es la democracia".