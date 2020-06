Llamo a indignados por muerte de Giovanni a actuar por vía pacífica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó, a quienes se manifiestan por la muerte de Giovanni López en Jalisco, a actuar por la vía pacífica, esto, luego de los destrozos que se registraron este jueves en Guadalajara por la muerte del joven que murió bajo custodia de la policía municipal.

"Yo llamo a todo el pueblo, llamo a los ciudadanos, a los jóvenes, a los ofendidos, indignados, agraviados, a que se actúe por la vía pacifica, no a la violencia, la violencia no es el camino", dijo en rueda de prensa desde Villahermosa, Tabasco.

En esta línea, también convocó a mantener la Sana Distancia en las protestas para evitar la propagación del coronavirus:

"Se puede llamar a grandes manifestaciones, bueno, ahora grandes manifestaciones con la Sana Distancia, hay que ver cómo se logra. Yo recuerdo -porque estoy en mi estado- que en el éxodo por la democracia caminamos a México en 1991, desde Villahermosa a la Ciudad de México y la consigna del éxodo por la democracia era: 'de tres en tres', íbamos marchando de tres en tres; ahora, es algo así, el que quiera manifestarse, nada más Sana Distancia y de manera pacifica".

Lamenta AMLO muerte de Giovanni López en Jalisco; se deslinda de protestas Sobre la investigación de la muerte de Giovanni López, dijo que el Gobierno federal no intervendrá por respeto a la investidura presidencial.

Además, recordó que cuando él lideraba manifestaciones siempre fue sin violencia: "Nosotros luchamos por muchos años como opositores y no rompimos un vidrio y, siempre he dicho, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho de poner en riesgo la vida de los demás".

Asimismo, advirtió que en las manifestaciones siempre hay provocadores, pero convocó a evitar la confrontación.

"Sí se puede protestar si se hace de manera pacifica, con la no violencia, eso es lo que yo considero y no caer en provocaciones porque en todo movimiento siempre hay provocadores; eso lo padecimos durante años y todavía lo seguimos padeciendo, entonces evitar la confrontación", puntualizó.