'Un exceso', oficio del PAN a la OMS contra Hugo López-Gatell: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró 'un exceso' la carta que el Partido Acción Nacional envió a la Organización Mundial de la Salud para reconsiderar la postulación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell en el grupo de expertos.

Conoce la campaña: #TodosSomosUno de la Organización Mundial por la Paz

Luego de que el PAN acusó al subsecretario López-Gatell de no cumplir con las recomendaciones de la OMS frente al Covid-19, razón por la que no debía ser parte de los especialistas que e formularán el Reglamento Sanitario Internacional, el mandatario mexicano manifestó su postura al respecto:

"Me pareció también un exceso del PAN mandar un oficio, pero no de una cuartilla sino de siete hojas para que reconsideraran y no aceptaran al doctor Hugo López-Gatell como asesor de la OMS".

Y agregó: "Imagínense eso, es mezquindad, eso no se hace, es de mal gusto, es falta de urbanidad política".

Llamo a indignados por muerte de Giovanni a actuar por vía pacífica: AMLO El presidente López Obrador también convocó a mantener la Sana Distancia en las protestas para evitar la propagación del coronavirus

López Obrador aseguró que 'como se está dando la pandemia en el mundo lo que se está haciendo en México ha sido reconocido por la OMS'.

En tanto, a sus adversarios dijo que tener diferencias con su gobierno es parte de la democracia, pero llamó a tener racionalidad y pensar en el país:

"Está bien que quieran diferenciarse del gobierno, que quieran ser opositores al gobierno después de muchos años que no lo fueron, que ahora que tenemos diferencias quieran ellos oponerse a todo, pero tiene que haber un mínimo de racionalidad, un mínimo de seriedad, pensar en el país".