AMLO, entre los más de 62 millones que no tienen tarjeta de crédito

El presidente Andrés Manuel López Obrador es parte de los más de 62 millones de mexicanos que no tienen una tarjeta de crédito.

Al asegurar que presentará su declaración patrimonial en los próximos días, el mandatario reveló que nunca ha tenido una tarjeta de crédito, por lo que únicamente maneja efectivo.

"Yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido, pero no ahora, llevo así creo que 30 años, nunca he tenido, tengo mis 'ahorritos' y manejo mi efectivo si requiero algún gasto", señaló en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Con base en lo anterior, el presidente de México forma parte a los 62 millones, 060, 877 mayores de edad que no cuentan con esa inclusión financiera en el país.

La cifra estimada de quienes no tienen acceso al 'plástico' emitido por compañías financieras, se obtuvo tomando en cuenta la población mayor de edad (70, 360, 877) reportada en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en relación con los 8.3 millones de personas que sí cuentan con una tarjeta de crédito, según la Tercera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 del mismo Instituto.

Además, el presidente también se incluye en los más de 55 millones de habitantes del país que no tienen una tarjeta de crédito departamental o de tienda de autoservicio.

Sin bienes

López Obrador también reveló que no ha adquirido ningún bien, pues la casa de Palenque ya la entregó a us hijos:

"Mediante un procedimiento legal entregué la casa a mis hijos, en donde ellos pueden disponer de la casa cuando yo ya no esté en este mundo, cuando yo pase a mejor vida, entonces sí van a disponer".

Sobre el dinero, AMLO reiteró que nunca le ha interesado y no es su propósito tenerlo:

"Desde luego, respeto a todos y respeto a los que tienen dinero, porque no todo el que tiene es malvado y hay quienes tienen dinero y lo han hecho con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merecen respeto, nada más que yo tengo esa manera de pensar de siempre, creo que se puede vivir con lo indispensable y así he sido y así voy a seguir siendo".