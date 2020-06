Estas son las previsiones/análisis de AMLO ante la crisis del coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la crisis económica por la pandemia del coronavirus es mundial, por lo que México no estará exento; sin embargo, dijo estar optimista en que no 'caerá mucho' la economía del país y 'saldremos adelante'.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, destacaron algunas frases del presidente respecto a la situación económica que atravesamos por la propagación del virus que inició en Wuhan, China.

PREVISIONES AMLO

China va a ser el único país que va a mantener crecimiento del 1%.

Es una crisis económica mundial; a nosotros nos va a afectar.

Yo estoy pensando y deseo -ya ven que soy optimista- que no se caiga mucho.

En primer trimestre cayó 1.2%, los expertos decían que iba a ser el doble y no fue así.

Viene abril-mayo-junio, este trimestre es el más difícil.

Vamos a salir bien, tengo mucha fe en el futuro y nos va a ir bien.

La caída en la economía, aunque sea en poca proporción, poco porcentaje, nos afecta en cuanto al incremento de deuda.

Baja el Producto Interno Bruto, es decir el volumen de recursos del país se reduce y se cae, acompañado de la depreciación de la moneda.

Hay todavía un porcentaje de deuda de México de dólares, considerable, como 20%.

Al haber depreciación, aumenta la deuda, pero afortunadamente el peso se ha ido recuperando.

Operación de rutina, préstamo del BM

Por otra parte, el mandatario aseguró que el préstamo del Banco Mundial por mil millones de dólares a México “es una operación de rutina”, por lo que se comprometió a no aumentar la deuda en términos reales.

“Lo del crédito es una operación de rutina, es algo que se solicitó desde el año pasado como parte de el manejo de las finanzas, nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB, por eso estamos tomando algunas medidas sobre todo de austeridad, estamos también eficientando la administración, estamos considerando que vamos a ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos, esto porque Hacienda va a concentrar fondos de los fideicomisos y al mismo tiempo vamos a destinar el presupuesto a lo fundamental, a lo básico”.

Además, comentó que se aumentará el presupuesto en 50 mil millones de pesos a lo que ya está autorizado para “la gente, para los pobres, esto tiene que ver con los créditos que estamos entregando para las pequeñas empresas familiares, con la atención al programa de salud".