'No a medidas de fuerza', AMLO pide no legislar a partir de ocurrencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó atender las recomendaciones de especialistas, luego de ser cuestionado sobre la posibilidad de que se le pida a los extranjeros una cartilla que confirme que no tienen Covid-19.

“No creo yo que haga falta alguna medida de fuerza y se quiera legislar a partir de ocurrencias; tenemos que hacerle caso a los especialistas, a los que saben”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

‘Estoy bien’, asegura AMLO tras resultado positivo de Zoé Robledo a Covid-19 Tras su encuentro con el director del IMSS, el pasado 5 de junio, AMLO dijo que no se hará la prueba de coronavirus porque no presenta síntomas.

En esta línea, indicó que los servidores públicos no son 'todólogos' por lo que se deben apegar a las recomendaciones sanitarias de los expertos en la materia.

"Nosotros tenemos muy buenos (especialistas médicos), conocidos mundialmente, pero buenos, buenas eminencias y son los que nos están ayudando en todo el proceso para enfrentar la pandemia, entonces ellos son los que nos sugieren lo que se tienen que hacer y nosotros respetamos sus recomendaciones y las damos a conocer", explicó.

Por lo anterior, dijo que no se implementará toque de queda en México y no habrá castigos para los que no usen cubrebocas.

"La gente ha ayudado muchísimo y ahí esta la prueba de como se ha disminuido la movilidad, con todo el sufrimiento y sacrificio de la gente, porque no es lo mismo la cuarentena en una casa amplia que en un departamento, no es lo mismo tener el sueldo seguro, la quincena, a vivir de lo que se consigue en la calle y aun así la gente está haciendo caso", acotó.

Gobierno federal sigue consejos de expertos

En el caso del Gobierno federal, el mandatario aseguró que acata las medidas impuestos por expertos, además de que su administración prepara las condiciones para que la gente apoye con medidas de prevención.

"¿Qué hago yo como presidente? Primero, que la gente nos apoye con las medidas de prevención, lo que hicimos desde el principio, a ver vamos a adelantar los apoyos a adultos mayores para que tengan recursos y estén en la gente y se los recomendamos a los familiares, que no nos cuesta mucho eso porque tiene que ver con la cultura de nuestro pueblo".

Además, señaló que lo otro que le ha tocado llevar a cabo es preparar toda la infraestructura médica:

"No teníamos capacidad, por eso fue muy importante el que se domara la pandemia, que no se disparara porque íbamos a tener problemas para atender a enfermos, sobretodo no íbamos a tener espacio en terapia intensiva para salvar vidas, eso lo resolvimos ya y a eso me he dedicado".