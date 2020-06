Rancho Escondido no es tequila, pero no daña a los consumidores: empresa

El director de la empresa CIA Braga, fabricante de Rancho Escondido, Juan Carlos Hernández, afirmó que la bebida no es tequila sino licor de agave, tal como lo advirtió el Consejo Regulador del Tequila (CRT); sin embargo aseguró que esto no representa un daño para los consumidores.

¡NO LO PIENSES MÁS! Elige el regalo perfecto para papá sin salir de casa

En entrevista con Publimetro, Juan Carlos Hernández señaló que las muertes registradas en Tlapa, Guerrero, por la ingesta de alcohol adulterado, nada tienen que ver con el consumo de la marca Rancho Escondido.

Indicó que, desafortunadamente, hay una serie de personas que se dedican a hacer formulaciones falsas, copias y productos apócrifos en diversas regiones del país y esto no es algo nuevo, pues desde hace 10 años se ha detectado en el mercado.

¿Es cierto que Rancho Escondido es licor de agave y no tequila?

– Claro, no es nada malo, a lo mejor alguien lo quiera ver con un sentido negativo, nosotros no somos tequila, Rancho Escondido es licor de agave, la aclaración del Consejo es bienvenida, para hacer uso de transparencia, pero no ha sido nuestro afán engañar al consumidor. La principal diferencia de licor y tequila es el uso de la materia prima y en el proceso, nuestro producto es formulado, por eso se presenta como licor de agave.

¿Esto sería un daño al consumidor?

– Es lo lamentable, aclaramos que Rancho Escondido no es tequila, pero si a partir de esta información se tergiversa o se hace un uso tendencioso no tiene nada que ver. Que sea licor de agave y no corresponda a denominación de tequila no tienen nada que ver en absoluto con que haga daño a las personas.

¿A qué se debe la relación de la marca con la muerte de personas en Guerrero?

– No es nuevo para nosotros que haya toda una serie de gente que se dedica a estar clonando y estar falsificando productos que hacen uso de nuestra marca. No tenemos nada que ver con algunos productos que le hagan daño al consumidor; tenemos experiencia que desde hace 10 años hemos detectado que en el mercado, en algunas zonas, regiones, hay producto apócrifo.

Foto: Especial

¿En qué estados hay más denuncias?

– La región de la montaña de Guerrero es una de las zonas en donde últimamente hemos tenido situaciones de denuncias en cuanto a que son en esas zonas donde mas hacen ese tipo de falsificaciones. Además de Morelos, Puebla e Hidalgo.

¿Qué han hecho al respecto?

– Constantemente estamos haciendo innovaciones, en la etiqueta, en la tapa, en la botella y últimamente, tendrá un mes, que hemos utilizando un tapón de material de aluminio, esto, además de mejorar la imagen va pensado en hacerles más difícil a los delincuentes el hecho de que utilicen las botellas o sean rellenadas.

¿Y en el caso de Guerrero?

– Coadyuvamos con las autoridades en la investigación. Ya recibimos en nuestra planta la visita de las autoridades de sanidad para descartar que nosotros tuviéramos algún detalle o algo que ver con este tipo de bebidas y los resultados fueron satisfactorios.

¿Hubo acercamiento con familiares de víctimas?

– Nosotros no tenemos conocimiento de quiénes sean los afectados. Primero lamentamos lo que ha sucedido, pero finalmente nosotros no tenemos que responder a las víctimas de criminales, es la autoridad quien tiene que investigar y dar con los responsables.

LO MÁS VISTO: