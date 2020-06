"Es momento de hablar y de decir yo puedo”: Yalitza Aparicio

La actriz y embajadora de Buena Voluntad ante la Unesco, Yalitza Aparicio, aseguró que es momento de hablar del racismo y discriminación que se vive en México, luego de la ola de protestas en todo el mundo tras el asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía de Mineápolis, Estados Unidos.

En la conferencia virtual Una plática sobre racismo y discriminación en México organizada por GQ, Yalitza recordó que personas de otras partes del mundo se sorprenden al verla, pues no creen que haya personas de color y tan bajitas en México.

“No me había tocado un racismo y clasismo tan fuerte como el que no me reconocieran como mexicana. No veo gente que se parezca a mí en las películas, en los comerciales, en las revistas.

“Yo en carne propia lo viví, pues decían: ‘¿por qué esta india nos representa en el extranjero?’. Es triste ver que en tu país no te apoyen, aunque también esos comentarios me motivan para visibilizar que a México le falta aprender y valorarse”, indicó Yalitza.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS), el analfabetismo entre las personas con tonos de piel más oscuro es de 4.5% y en el de tonos más claros es de 2.2%. Además indica que hay desigualdades en cuestión de oportunidades de contrato laboral y prestación de servicio médico, pues sólo tres de cada 10 personas con tonos de piel oscuro cuentan con éstas.

Durante la plática virtual, el actor Tenoch Huerta aseguró que hay un racismo y un clasismo debajo de la alfombra en el país, pues muchos hemos dicho frases o tenido conductas discriminatorias de este tipo, pero nadie lo acepta o desconoce que lo hace.

“Estados Unidos lleva demasiados años hablando del tema: hay películas, series, etcétera. Aquí no hacemos eso, aquí ‘no hay racismo’, porque si no se parece al que vemos en la película entonces no existe. Ya esperamos 500 años para hablar de esto, es momento de tumbar esos sistemas como el patriarcado, tenemos que desmontar estos discursos o nos veremos condenados a la violencia”, puntualizó.

Rechazan papeles

El actor Jorge Antonio Guerrero aseguró que debido a su tono de piel los papeles que le han ofrecido son personajes de clase baja, violentos o delincuentes, por lo que en algunas ocasiones ha rechazado participar. “Me han ofrecido personajes donde no siento que haya una indagación social y queda sólo en un estereotipo que soporta una historia; pero digo: ‘no voy a pelear’, sólo decido no hacerlo”, dijo.

Por su parte Tenoch Huerta, aseguró que hay que cambiar los estereotipos y exhortó a los legisladores a trabajar para empezar a cambiar esta narrativa. “Todos mis personajes son sufridores o rateros. Cada vez que se habla de clase media baja se representa con violadores, asesinos o corruptos, y las mujeres son sumisas, violentadas y destrozadas; tienen esa idea de que la clase baja es horrible y está llena de orcos y de gente deleznable. La persona no decide dónde nacer, pero la sociedad sí determina las condiciones”, precisó.

En tanto, Yalitza Aparicio indicó que la sociedad debe dejar de juzgar por la apariencia física, pues éstas no determinan el talento ni las habilidades artísticas o profesionales. “Los personajes que te dan en el cine son estereotipados, siempre son los mismo roles, las mismas historias; nuestra voz es menos escuchada. Me costó trabajo que me prestaran atención por mi color de piel y por mi apariencia”, señaló.

Apps blanqueadoras

Existen aplicaciones que permiten modificar el tono de tu piel; es decir, virtualmente blanquea tu piel, lo que muchos usuarios denunciaron como una manera de discriminación, pues modificaba también sus rasgos faciales.

Foto: Especial