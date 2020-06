Gobernadores de oposición son 'politiqueros', no golpistas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los gobernadores de oposición, no son 'golpistas o separatistas', sino se trata de un asunto 'politiquero'.

"No diría que es un agrupamiento golpista, ni siquiera diría […] separatista, porque no están planteando desprenderse de la República Mexicana; es un asunto político, y estrictamente llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero", dijo en rueda de prensa desde Veracruz.

Lo anterior, contrario a lo que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, mencionó durante su intervención minutos antes en la misma rueda de prensa. "Me parece la intención de agruparse como golpista, lo veo de esa manera, separatista, sería mejor", expresó el mandatario estatal al referirse a los gobernadores que difieren de la estrategia federal para enfrentar el coronavirus en el país.

En esta línea, López Obrador insistió en que en México hay libertad y se garantiza el derecho a disentir.

"Nunca habían insultado tanto a un presidente como ahora, bueno sí, a Madero, y a Juárez, guardadas las proporciones, pero ahora hay hasta un concurso para ver quién me insulta más, quien es el más majadero, grosero, lépero, pero no pasa nada, yo me atengo a mi tribunal y el tribunal que juzga mis actos es mi conciencia, todo lo demás se explica", acotó.

'No voy a caer en dimes y diretes'

Acerca de los gobernadores del Partido Acción Nacional, quienes se pronunciaron por un nuevo pacto fiscal y advirtieron riesgos de ingobernabilidad, el mandatario dijo:

"No voy yo a caer en dimes y diretes, yo gobierno con apego a la Constitución y a lo establecido en las leyes, existe una ley de coordinación fiscal que establece como se distribuyen los fondos y haya participaciones generales y estamos entregando a estados puntualmente".

Para hablar con franqueza, agregó: "Vienen las elecciones, ya van a haber elecciones en 15 estados de los 32, elecciones de gobernador, va a haber elecciones en Chihuahua, Querétaro, entonces se quiere tener un posicionamiento político, es legitimo, se entiende, y también vienen elecciones para renovar la Cámara de Diputados, entonces quieren los opositores tener mayoría en la Cámara de Diputados, ganar esas gubernaturas; lo único que pido es que se actúe con responsabilidad".

En este sentido, pidió no mezclar las cuestiones partidistas con las del Gobierno de México e insistió en que no aceptará que 'ninguneen' la investidura presidencial.

