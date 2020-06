Evalúa López Obrador desaparición del Conapred

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la desaparición del Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred) será sujeta a un debate.

En rueda de prensa desde Hidalgo, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre si 'desaparecería' al Consejo, luego de la polémica surgida por la invitación del youtuber Chumel Torres a un foro sobre racismo y discriminación, hecho por el cual el presidente se enteró de la existencia del organismo autónomo.

"No, vamos a debatirlo, a ver que nos dice la gente, vamos a ver lo que dice el pueblo de México […] porque todo esto pertenecía al 'pacto de silencio', o sea, que se sepa cuántos organismos hay como este, cómo dejaron al Gobierno, qué hacen y qué funciones tienen", respondió AMLO.

En tanto, el jefe del Ejecutivo federal sugirió que, en caso de la desaparición del organismo, las funciones pasarían a la Secretaría de Gobernación:

"Que (la Secretaría de) Gobernación, que tiene que ver con derechos humanos, se haga cargo. Claro que se tiene que combatir el racismo y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia".

Y agregó: "Yo le pregunto a la gente que nos está viendo: ¿sabían que existía ese organismo? Hago esa pregunta, por cierto, ¿cómo se llama? Conapred. ¿Sabían los mexicanos del Conapred?".

'Organismos sin beneficio'

Foto: Gobierno de México.

López Obrador afirmó que la población no ha recibido ningún beneficio ni del Conapred ni de otros organismos autónomos.

“Todos estos organismos consumen presupuesto, todos tienen recursos, no los conoce la gente, no ha recibido la gente ningún beneficio de estos organismos, se crearon muchos de ellos para simular de que se combatía la discriminación, el racismo, la corrupción para todo organismos, ¿y para qué las secretarías?, pero se multiplicaron, surgieron como hongos después de la lluvia porque era la manera de cooptar, de comprar conciencias, voluntades, se fueron creando todos estos organismos para darle trabajo empleo a los allegados y el pueblo que es el que manda y es el que debe de recibir los beneficios ni siquiera sabe de la existencia de estos organismos”.

Acerca del Conapred, refirió:

"Ayer se pensó que no tenía información suficiente o estaba yo simulando cuando dije que no sabía de la función de lo que hacia un organismo supuestamente para combatir la discriminación, pero yo le pregunto a la gente que nos está viendo ¿sabías que existía ese organismo?, hago esa pregunta, Conapred, me enteré lo crearon durante el gobierno del presidente Fox, pero así se crearon todos esos organismo y la gente ni siquiera saben que existen”.

