López Obrador advierte que será "guardián de próximas elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió que será el guardián encargado de vigilar las próximas elecciones para que realmente se respete la voluntad ciudadana de los mexicanos.

En su conferencia de prensa matutina criticó el papel del Instituto Nacional Electoral (INE) y aseguró que se trata de un aparato "costosísimo" que permitió que las elecciones se manipularán.

"Nunca garantizaron elecciones limpias y libres, nosotros (Morena) triunfamos porque fue una ola. Era imposible hacer un fraude, pero en las elecciones anteriores lo permitió el INE", aseguró.

Y abundó: "Que quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano".

Aquí te compartimos el video:

El político tabasqueño aseguró que al llegar al gobierno promovió reformas constitucionales para considerar el fraude electoral como un delito grave, para que quien lo cometa pague con cárcel, pues a pesar de ser una práctica común no era castigada.

"Al que se le acusa de fraude electoral por estar comprando votos, por estar condicionando el voto, por estar utilizando dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, el que falsifique actas, el que embarace urnas, el que cometa fraude, no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza y es en serio", apuntó

