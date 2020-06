López Obrador destaca que su gobierno garantiza derecho a salud gratuita

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con la pandemia de Covid-19 quedó de manifestó que su administración garantiza el derecho a la salud de manera gratuita.

"Aquí, en el Estado de México, los pacientes que requieren atención y hospitalización la están recibiendo de manera gratuita, y eso queremos que se mantenga, no solo en este tiempo de pandemia, sino para siempre, que la salud se considere como un derecho humano fundamental, que no se considere como algo mercantil", dijo.

Acompañado por el gobernador Alfredo del Mazo; el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el titular del Insabi, Juan Ferrer, el titular del Ejecutivo dijo que gracia a las acciones realizadas no se expandió el virus y no creció tanto la epidemia.

"Ahora en el Estado de México, como en todo el país, se tienen camas disponibles para atender a todos… Duele mucho lo que ha pasado porque han perdido la vida miles de mexicanos, pero también debemos tomar en consideración que a pesar de los efectos funestos de la pandemia, muchos mexicanos se han salvado y recuperado".

“Todos los pacientes en el Estado de México, en el país, que requieren hospitalización por la pandemia, están recibiendo atención de manera gratuita y eso es lo que queremos que se mantenga, no solo en el tiempo especial y difícil de la pandemia, sino para siempre, que la salud se considere un derecho humano fundamental, no como algo mercantil o comercial, que no sea una mercancía”, remarcó.

Afirmó que el objetivo es atender a todas y todos sin importar la condición económica o social, por lo que desde antes de la pandemia incrementó la inversión en el sector salud en 40 mil millones de pesos.

Protestas contra AMLO en evento en Texcoco

Durante la firma del convenio, desde la azotea de su casa, un joven sacó una cartulina en contra del Tren Maya.

Sin gritos ni aspavientos, frente al titular del Ejecutivo -que estaba a más de 30 metros distancia- Adrián Rodríguez mostró una cartulina con el mensaje:

"Energías renovables = Vida/ Tren Maya = Muerte".

Así, los 30 minutos que duró el menaje del Presidente, el joven Rodríguez sostuvo la cartulina a la altura de su pecho.

Nueva materia sobre salud

Resaltó que la preparación previa a la llegada del coronavirus y las medidas de mitigación permitieron que no se rebasara la capacidad hospitalaria.

El presidente López Obrador recordó que en la nueva realidad las personas han adoptado medidas de higiene y sana distancia, las cuales permitirán el regreso cuidadoso a la vida pública y económica. A partir del próximo ciclo escolar se impartirá la nueva asignatura de educación para la salud, Vida Saludable, que tiene el propósito de fomentar el autocuidado.

“No se trata de tener hospitales, nada más de curar. Lo más importante es prevenir, no enfermarnos y eso se puede lograr”, subrayó.

Informó que el Hospital Materno de Texcoco estará administrado por el Instituto de Salud para el Bienestar y dará el primer nivel de atención a mujeres.

En la firma del acuerdo participaron el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar y la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas.

