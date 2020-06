Visita a Trump no es con fines políticos-electorales: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su visita a Washington D.C., capital de Estados Unidos, tiene como objetivo iniciar una nueva etapa en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entra en vigor este 1 de julio. Aseguró que actualmente sólo están a la espera de la confirmación del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pero que si no asiste, López Obrador aún irá.

"A los tres países nos conviene ese acuerdo y es un momento oportuno. Estamos en una situación – como se sabe- difícil en lo económico y hemos echado a andar un plan de reactivación económica. Con el tratado vamos a lograr el que mejore sustancialmente la economía del país, que llegue más inversión y que se generen empleos en México", explicó el presidente durante su conferencia matutina realizada en Texcoco, Estado de México.

Aseguró también que tiene informes de que "no se nos van a a caer las remesas", en este periodo. "los migrantes nos ayudan mucho y más en estas circunstancias tan difíciles para el país". Indicó que en marzo hubo un récord histórico de cuatro mil millones de dólares en remesas y que en abril se mantuvo el mismo nivel de envíos del año pasado, a pesar de las históricas cifras de desempleo en el vecino del norte.

No voy con fines políticos: López Obrador

López Obrador aseguró que, ante cuestionamientos y críticas, "tenemos que decidir y actuar con criterio". "Quiero comentar de que hemos mantenido una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump y voy también porque en momentos difíciles, cuando estaba con mayor intensidad la pandemia, hablamos por teléfono y lo pedí apoyo para que se consiguieran ventiladores en particular y ordenó que se apoyara al gobierno de México".

"No voy a cuestiones políticas, electorales. Es una visita de Estado. Es una visita que tiene que ver con el inicio del tratado. Creo que esto es de ayuda para México y por eso voy. ¿El riesgo? La política es como caminar siempre en la cuerda floja. Hay que correr riesgos y tomar decisiones. Solamente iré a la actividad oficial, la visita de Estado, entre gobiernos, básicamente. También les digo que no voy a ir en avión privado, voy a ir en avión de línea. No hay todavía forma de ir directo de la Ciudad de México a Washington, tengo que hacer escala, pero vamos a estar ahí. Me va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de economía, Graciela Márquez, y Alfonso Romo, coordinador de la oficina de presidencia de la República".

Cuestionado sobre si regresaría el mismo día, aseguró que no tardará mucho "porque tenemos bastante trabajo. Ya cuando regrese, informo ampliamente".

