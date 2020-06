Desdén de AMLO provoca S.O.S para Conapred: ‘no debe desaparecer’

Tras la inesperada renuncia de Mónica Maccise como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), luego de los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la sociedad civil lanzó un llamado enérgico para no desaparecer a este ente descentralizado.

Se trata de un grupo de funcionarios locales y federales, la ombudsperson de CDMX, así como titulares de organizaciones defensoras de derechos humanos. Incluso miembros de la Asamblea Consultiva de Conapred piden lo contrario al Ejecutivo federal: fortalecer a este organismo y darle más dientes jurídicos.

Publimetro habló por separado con servidores públicos, activistas y defensores de derechos humanos sobre la crisis que atraviesa el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y que, a su parecer, sería un retroceso reducir a este organismo en una oficina burocrática de la Secretaría de Gobernación.

Todos ellos coinciden que sería un error castigar aún más al Conapred en los recursos que se le dota, pues desde su creación se han logrado avances importantes como el visibilizar a la comunidad afrodescendiente, los migrantes y sectores doblemente discriminados como los indígenas.

La institución se creó después de que se publicara la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Y pese a los señalamientos del presidente de la República, diversos sectores de la población llaman a no desaparecer este ente gubernamental, adscrito ya a la Segob, sino al contrario: fortalecerlo.

Mariclaire Acosta. Presidenta de la Asamblea Consultiva del Conapred

Es una institución que ha peleado en contra de la desigualdad; el anhelo fue representado por Gilberto Gallardo y un grupo de personas que lo promulgaron con el objetivo de prevenir la discriminación.

Es una institución descentralizada y sectorizada en la Secretaría de Gobernación, pero en su presupuesto tiene su autonomía interna, así como una Junta de Gobierno paritaria, en su Asamblea Consultiva se encuentran representantes de organizaciones de derechos humanos y de personas discriminadas, por ello es que Conapred hace un trabajo extraordinario.

Entre sus principales logros son el reconocimiento constitucional de los afromexicanos, la realización de una encuesta de discriminación a nivel nacional, entre otros, se ha generado un cuerpo de información y que va a ser fundamental de muchas políticas públicas a corto plazo.

Pese a todo, es necesario que exista una delegación de Conapred en cada estado que reciba quejas locales. Es de los pocos organismos que inician procedimientos de conciliación e investigación.

Jacqueline L’Hoist. Fundadora de Copred en la Ciudad de México

Es muy lamentable que se proponga su desaparición, ya que vivimos en un país democrático y en donde los derechos humanos son eje central de ese quehacer. Venimos con el detrimento de la CNDH con la desginación de Rosario Piedra.

Posteriormente lo de la Comisión de Víctimas, que terminó con la renuncia de su directora, y ahora con el profundo desdén del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y esto es complicado porque fue él quien asignó a Mónica Maccise al frente de Conapred.

Por supuesto creo que fue un tema personal por el comentario que hizo un youtuber sobre su hijo, aunque creo que fue excesivo dedicarle tanto tiempo a un órgano y llenarlo de críticas pese a su buen rendimiento.

Funciona y, como todo ente y dependencia, es perfectible. También es cierto los logros que ha tenido como el de las trabajadoras del hogar y su acceso al seguro social.

Gracias al Conapred se pudo establecer el tema de migrantes en los acuerdos internacionales, la ruta de las caravanas y su protección a estas poblaciones que caminan el país.

Nashieli Ramírez. Ombudsperson de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

Tenemos que tomar cuenta que hoy podemos contar con un sistema de derechos humanos en el país, uno con contrapartes que se han construido poco a poco desde hace 30 años, desde las comisiones de derechos humanos en la República, paulatinamente agregando a dependencias y visiones a la protección del derecho desde el Estado.

No es desde la Reforma Constitucional de 2011, desde ahí no empezamos a ir hacia una visión garantista.

La empezamos a construir desde mucho tiempo atrás, y también, las instituciones que derivan en Conapred han hecho trabajo para un trato igualitario y la no discriminación, por eso estamos perfectamente entrelazadas y en colaboración con las autoridades.

Es cierto, el Conapred ha quedado a deber en los trabajos, pero también es una institución en donde se han generado políticas públicas para grupos vulnerables; ni es tan mala ni es tan buena.

Que bueno que se haya puesto en debate de la opinión pública el trabajo de Conapred, creo que eso genera que los que ahí trabajan se pongan más las pilas, una crisis que detonará en cambios importantes.

Pero lejos de todo esto no debemos perder el foco de lo que se hace aquí, que es la lucha contra el racismo y el clasismo.

No debería reducirse a una oficina, sería negativo y se le tiene que dar más dientes, pero también con funcionarios públicos responsables.

Laura Bermejo Molina. Presidenta de la organización Libre Acceso A.C.

Tiene que haber un derecho a la accesibilidad como siempre, nosotros hemos trabajado orgullosamente con el Conapred desde dos perspectivas: la institucional y la personal, tenemos esas líneas de acción.

Desde que se conformó, en 2003, la alianza siempre fue cercana en distintos periodos, siempre trabajando arduamente para el libre acceso de las personas. Rincón Gallardo fue quien impulsó la lucha y la defensa de derechos humanos desde todas las aristas.

Él buscaba justo de este tema generar políticas públicas; incluso logró llevar a la ONU su agenda que aún es vigente, por ello me atrevo hablar sobre su importancia, sus logros en la materia y, por supuesto, de lo gravísimo que sería minimizarla.

Marta Ferreyra Beltrán. Directora General de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva. Instituto Nacional de las Mujeres.

Lo primero que debemos preguntarnos para hablar de Conapred es qué es la discriminación y por qué en nuestro país, según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, a una de cada cuatro personas de más de 18 años, se le han negado derechos sin justificación alguna.

El Conapred recibe cotidianamente cientos de quejas de la ciudadanía, quejas por discriminación que nadie más que Conapred atiende.

Es una de las tres instituciones públicas, junto a STPS y a Inmujeres que dio nacimiento e impulso a la Norma Mexicana de Igualdad Laboral creada en 2015, una de las mejores certificaciones en materia de igualdad y no discriminacion.

Jesús Rodríguez Zepeda. Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y coordinador nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación.

Definitivamente es una institución que debe mantenerse, una en donde se respete la legalidad, pues es el resultado de un muy largo proceso de diálogo, inclusión política e identificación de las agendas por los grupos discriminados e históricamente olvidados.

Y es que una vez establecido el Conapred tenemos un proceso de construcción institucional en términos de derechos, por eso las críticas me parecen que parten del desconocimiento y la falta de información, no debe rechazarse esta institución, sino evaluar, operar y mejorar el sistema. Construir agendas a favor de los derechos humanos.

Es un gravísimo error si buscan reducirla.

Haydee Pérez Garrido. Directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, e integrante de la Asamblea

Quisiera destacar las luchas históricas de grupos excluidos y discriminados en México por este ente.

No debemos olvidar que esto no fue una creación ociosa de un burócrata, el Conapred ha tenido su mandato, su presupuesto y ha hecho un trabajo muy importante, primero en colocar una agenda para combatir la discriminación, seguramente se puede hacer más fuerte, pero no cabe duda que ha puesto marcha una agenda.

Ha dado voz a estas minorías como las trabajadoras del hogar o también la comunidad afrodescendiente, o los grupos indígenas, los migrantes, los refugiados. Ha sido un actor que escucha a todas las voces y ha logrado políticas públicas.

José Antonio Aguilar. Director de la plataforma Racismo Mx, la cual retomó el foro cancelado por el Conapred sobre el racismo en México

Hicimos el foro porque creímos importante darle voz a todos.

Esto porque debemos reconocer que sí existe racismo en contra de las personas de piel morena.

La pobreza tiene un tono de piel que es el moreno y, la riqueza, se traduce en las personas que tienen un tono de piel más blanca.

Por eso la lucha de años del Conapred es de suma importancia, esto a pesar de sus recortes y a su falta de personal.

Sería un retroceso y falta de empatía muy grave desde las autoridades federales reducir o desaparecer a este organismo descentralizado que ha tenido batallas importantes como las trabajadoras del hogar y su acceso al seguro social, entre algunas por mencionar.

Julio Vallejo. Presidente de la fundación Pigmentocracia

El racismo y el clasismo están profundamente arraigados en nuestra sociedad, por eso la importancia de mantener a una institución que ha peleado y logrado avances importantes.

Es un hecho que el color de una tez más oscura significa menores oportunidades para acceder a un trabajo mejor, a un sueldo competitivo, a servicios de salud e incluso a sufrir agresiones verbales y físicas.

Que bueno que se tocó este tema porque existe una violencia desmedida en contra de ciertos sectores como las comunidades indígenas.

No debería desaparecer o desmantelarse el Conapred, al contrario, debe de darse más más dientes, más presupuesto y más facultades.

Jorge Luis Aguilar. Colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P A.C

Una de las cosas que resaltamos en el Vitoria es que el Conapred no es resultado de las voluntades de las autoridades, no fue de un gobernante, esto nació de luchas históricas, de procesos muy largos y que resultan en leyes e instituciones, el cual se crea por la ley federal para prevenir la discriminación.

Respecto a la Asamblea Consultiva esto significa una representación de una diversidad de voces. Existe una interlocución bastante nutrida con sectores de todos los ámbitos.

Existe una preocupación muy grande sobre su posible desmantelamiento y que la Segob lo absorba, aún cuando esto ya sucede, aunque es un organismo autónomo.

En Frases:

“Ha sido la única institución del país que ha hecho un trabajo muy arduo con las iglesias cristianas, católicas y demás. Es el único ente que ha logrado sentar a todos los representantes y liderazgos de las iglesias para debatir el Estado laico”

“Este ente es clave para evitar la discriminación, la decisión que se propone achicaría al consejo y sería un enorme retroceso. Confirmaría que se está socavando a los organismos autónomos con el pretexto de la austeridad y se está desmantelando la institucionalidad de la democracia”

