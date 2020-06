Hospitales creados para atender Covid-19 continuarán ante influenza

En los próximos meses se espera que inicie la temporada de influenza, enfermedad que, sumada con Covid-19, podría complicar la situación sanitaria en el país, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Por este motivo, anunció que la reconversión hospitalaria provocada por la pandemia actual se mantendrá.

"La expectativa que preocupa es que se junten dos enfermedades, causadas por virus diferentes, pero que producen la misma enfermedad y podrían hacer que aumente el número total de personas que fallezcan. Lo más importante es que algunos de esos fallecimientos podrían estar determinados por la falta de un espacio para la atención. Hemos logrado que eso no ocurra, pero hasta ahorita solo tenemos Covid-19", explicó López-Gatell.

"No hay duda que va a llegar la temporada de influenza. Lo que todavía no se sabe con certeza es si Covid-19 se va a presentar con la influenza, de octubre a marzo", añadió.

Por este motivo, no se van a desmantelar las reconversiones hospitalarias desarrolladas para atender Covid-19. "Necesitamos preservarlaa, quizás no del todo porque también necesitamos activar la capacidad de atención de los demás padecimientos. Las demás enfermedades siguen presentes en la población mexicana y tenemos que seguir atendiendo a las personas que las tengan. ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora? Tenemos hospitales Covid y la atención a otras enfermedades se ha reorganizado en otros hospitales. Pero no podemos desmantelarlo hasta que tengamos la tranquilidad de que no se van a sumar estas dos enfermedades, asunto que es muy posible".

Muertes por Covid-19 casi superan a las de influenza

Hugo López-Gatell explicó que en 2018, año del que se tiene la estadística más reciente publicada por el INEGI, en México fallecieron 28 mil personas por influenza o neumonía. En México, hasta el 29 de junio, se reportan 27 mil 121 fallecimientos por Covid-19, cifra que continúa en incremento. El propio subsecretario estimó en abril pasado que las muertes por Covid-19 en el país serían 8 mil, cifra que elevó a 30 mil a mediados de junio pasado.

El subsecretario explicó que la influenza es una enfermedad causada por un virus distinto, al de Covid, pero que produce una enfermedad muy parecida. Destacó que, pese a que 8 de cada 10 personas con esa enfermedad la supera, cerca de 20% tiene una enfermedad grave que requiere hospitalización, y cerca del 3% al 5% podría requerir hospitalización en terapia intensiva y ventilación mecánica, con alto riesgo de complicaciones y de muerte.

