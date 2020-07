Titular de la CNDH revela que recibió amenaza de muerte por caso de Giovani López

La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra reveló que desde el pasado domingo 8 de junio fue víctima de un ataque cibernético, en el que recibió una serie de amenazas, vía mensajes de Whatsapp, llamadas telefónicas y mensajes de texto.

La titular de la CNDH pidió a las autoridades investigar su caso. / Foto: Cuartoscuro

En conferencia de prensa la también activista detalló que las amenazas también implicaban a su familia y tienen relación con el caso de Giovanni López, joven asesinado por cuerpos policiales en el estado de Jalisco.

"También por eso recibí amenazas y donde me decían que no me metiera con el gobernador, cuando yo estoy investigando un caso, yo no he señalado ahorita a nadie, se está investigando muy seriamente y vamos a seguir adelante con esta investigación", explicó.

La #CDHCM condena las amenazas contra la Presidenta de @CNDH, Rosario Ibarra, y su familia. Llamamos a las autoridades a investigar los hechos. pic.twitter.com/jth8jDEoNH — CDHCM (@CDHCMX) July 2, 2020

"Las amenazas recibidas eran de diversas personas, de varios estados del país, de diversos estados del país y fueron yo creo que más de cien números telefónicos los que tengo registrados y documentados, quienes me amenazaban no solo a mí, sino que involucraban a mi familia", detalló.

Sin embargo, dijo que no la atemorizan, pues está acostumbrada a tener presión ante la lucha que ha llevado desde siempre; sin embargo, "ahora con un estatus de poder hacer, de poder solucionar cosas, de poder impedir, de poder hacer que en este país no se sigan violentando los derechos humanos y quiero decirles que puse una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, aporté todas las pruebas que me pidieron y que, bueno, esto ya está en manos de la justicia".

Te recomendamos:

Karol G muestra sus curvas de infarto usando leggings y mini top Cautiva a sus fans con sus canciones y su belleza

Aracely Arámbula combina una delicada blusa de encaje con un pantalón de mezclilla y botas Tiene un gusto exquisito

Mane y Jawy pelean en Acapulco Shore mientras participantes tienen sexo Las cosas se salieron de control en el último episodio de la nueva temporada del reality más controvertido