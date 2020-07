Crisis por Covid-19 dejó hasta junio 10.6 millones de “ninis” en México

El Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES) realizó un estudio en el que estimó que aproximadamente cerca de 10.6 millones de jóvenes mexicanos en total son ‘ninis’ en México; es decir que no estudian ni trabajan, cifra que aumentó considerablemente debido a la crisis ocasionada por el Covid-19.

Entre los meses de abril y junio de 2020, la cifra aumento de 20.2% a 33.9% de población entre 15 y 29 los que no estudian ni trabajan, dicho aumento se traduce a 4.3 millones de jóvenes en dicho rango de edad que no cuentan actualmente con un empleo y que por alguna razón no estudian, los cuales se sumaron a los 5.8 millones que ya existían previo al inicio de la pandemia.

Dentro de los posibles factores para no estudiar ni trabajar, se analizan situaciones como pérdida de empleos por crisis económica en empresas y centros de trabajo, abandono de estudios por falta de recursos y jóvenes que terminaron sus estudios en los meses recientes y que no han logrado encontrar un trabajo.

Asimismo se estima que todos aquellos que han perdido su empleo y que oscilan entre los 15 y 29 años tardarán por lo menos 15 meses en recuperar su empleo, cifra que supera en un 66% a los mayores de 29 años y su estimación de tan solo 9 meses en comenzar una nueva vida laboral tras la crisis por la pandemia.

Finalmente, es importante señalar que el CEEES también destaca que 25% o incluso más de los jóvenes que no estudian ni trabajan (JNET), o bien, ‘ninis’, son jefes y jefas de hogar. Desencadenando así una alta probabilidad de que cerca de 1 millón de hogares sexi anos caigan en la pobreza por esta situación.

