La agenda entre AMLO y Trump se cuidó por la campaña en EU: especialista

Sergio Escamilla, académico del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, consideró positiva la visita del mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador a Washington, pues brinda un acercamiento relevante para México con su principal socio comercial.

En una entrevista con Publimetro, dijo que aunque el encuentro en la Casa Blanca no tenía una relación completamente directa con el inicio del T-MEC, pues éste entró en vigor la semana pasada, sí abona en el acercamiento de los dos países y por lo mismo se cuidaron los temas que se abordarían ya que el país vecino se encuentra en campaña electoral.

Pese a la critica, ¿Considera que fue un acierto que AMLO asistiera a Washington?

—Considero que apoya para construir una relación más benéfica entre México y Estados Unidos, en particular. Dudo mucho que se repita un contacto directo entre los presidentes en los próximos meses, es decir, no se tiene planeado que se visiten, pero el contacto y la negociación seguirá a través de diferentes instancias, no necesariamente los mandatarios. Habrá que ver si esto también resulta favorable para el tema de la pandemia y la reactivación económica que era uno de los intereses generales.

¿Cuál es la lectura de la ausencia del presidente de Canadá, Justin Trudeau a la reunión?

—Hay dos razones, la primera es que el tratado ya entró en vigor con o sin la visita de los presidentes y la segunda es que hay tensión interna en Ottawa, Canadá, que atrae la atención del primer ministro. También hay un conflicto entre Estados Unidos y Canadá con respecto a los aranceles y el aluminio y durante la renegociación del tratado fue uno de los temas más importantes y que marcó una distancia momentánea.

¿Este primer acercamiento abre la puerta para que los países aborden otros temas como migración, seguridad, la construcción del muro en la frontera, etc?

—No exactamente, son dos países que están en constante comunicación y que sus decisiones y negociaciones no dependen únicamente de la visita de un presidente al otro país, sino que son negociaciones que ocurren paralelamente con la Cancillería, embajada y hasta con llamadas entre los mandatarios. En esta visita se hizo una pre negociación en la que se establecieron los temas sobre todo porque no hay que perder de vista que el país vecino se encuentra en medio de un proceso de campaña y Donald Trump, es uno de los candidatos.

En temas de tráfico de armas, inseguridad, migrantes y el muro, considero que no era un momento propicio para una incursión pues son temas que han servido en su campaña a Trump. La última vez que vino a México, en la administración de Enrique Peña Nieto, a los tres días de la visita lanzó un discurso en contra de lo avalado en el tema migratorio.

¿La asistencia de empresarios tenía un objetivo específico?

—Definitivamente, la comitiva de empresarios va más allá del comercio y tiene que ver con el tema de atraer inversión extranjera para dar señal de continuidad, de que el T-MEC es bueno para ambos países, lo cual motivaría también que fluyan las inversiones a México, eso es uno de los temas más importantes que en un futuro próximo podríamos ver como resultado de la visita.

