Los corruptos son fáciles de detectar, dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las personas corruptas son fáciles de detectar a través del dinero, lo que les da acceso a lujos extravagantes.

“Hay cosas que no se pueden ocultar en la vida y una de esas cosas que es difícil ocular es el dinero, además, suele pasar que los corruptos son muy fantoches, fanfarrones, extravagantes, lo primero que hacen es usar ropa de marca, alhajas, comprarse carros de lujo, residencias en México, departamentos en Miami, en Nueva York, se les conoce a leguas”, sostuvo.

El presidente López Obrador dio un recorrido por el Puerto de Manzanillo / Foto: Cortesía Gobierno de México

El mandatario aseguró que ante estas personas guarda distancia y precaución.

Añadió que se debe estigmatizar la corrupción, en vez de alabarla, o compararla con el éxito.

“Esos fanfarrones, fantoches, prepotentes, alzados, corruptos, ya no son bien vistos en nuestro país y como lo dije hoy y lo repito, se va a seguir estigmatizando la corrupción, nda de que son muy audaces, muy vivos, muy exitosos, los que triunfan a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”, dijo.

Por eso, agregó, para combatir la delincuencia es muy importante el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto.

López Obrador retomó su famosa frase “me canso, ganso”, tras su toma de protesta el primero de diciembre de 2018.

“Tenemos que reconocer al que con trabajo, con esfuerzo, de conformidad con la ley, sale adelante, no al corrupto, no al que se aprovecha del influyentismo, el que se aprovecha de los cargos para hacerse grande con la riqueza mal habida. Se acabó la corrupción, se va a acabar la corrupción, se está acabando, se va, se va, la corrupción. Me canso ganso”, sentenció.

