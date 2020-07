Pide AMLO proteger a Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe brindar especial protección Emilio Lozoya, tras su extradición al país, pues la información a revelar resulta valiosa.

El mandatario señaló que el ex titular de Pemex, ya hizo una declaración ante la Fiscalía donde comenzó a revelar algunos nombres importantes.

“Hay que cuidar al señor porque, según información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la fiscalía en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero”, dijo.

Llegada de Emilio Lozoya a México / Foto: Cuartoscuro

A pregunta expresa sobre si la vida del ex funcionario podría estar en peligro, el tabasqueño respondió “podría, cómo no, y hay que cuidarlo”.

Por ello, sugirió que la Fiscalía General de la República ponga especial atención a su seguridad, mientras esté en el hospital.

“Ojalá la fiscalía lo considere, porque es autónoma, pero que a este señor lo cuiden, dicen algunos 'no, no está en la cárcel, está en un hospital’, pues hay que cuidarlo, no sólo por su salud, que también merece eso como cualquier ser humano, sino cuidarlo físicamente. Ayer estaba yo planteando el que no porque esté en un hospital se le deje solo, con poca vigilancia”, señaló.

El presidente descartó que se le estén dando privilegios especiales, pero dijo que la información que tiene que proporcionar es de suma importancia.

“Vale la pena todo lo que va a decir. Es de mucha utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México, a desterrar la corrupción, que no es pandemia, es peste, es el principal problema del país, va a ayudar muchísimo porque no es tener en la cárcel a una, dos, a tres a cinco, a 10, a 20, a mil personas, no sólo eso, es que no se repitan esos hechos vergonzosos, y que se acabe con la idea errónea de que sólo vale el que tiene y que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole”, añadió.

Por otro lado, dijo estar de acuerdo con que la Fiscalía tenga procedimientos para testigos protegidos, una práctica común en Estados Unidos y otros países.

