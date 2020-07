'Si el cubrebocas fuera opción para la reactivación económica, me lo pongo y ya': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el uso del cubrebocas sea una medida crucial para la reactivación económica en el país.

Esto, luego de que el secretario de Hacienda Arturo Herrera, sostuviera una reunión virtual con Canacintra y dijera “éste (cubrebocas) va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito a la economía”.

Al ser cuestionado al respecto, López Obrador dijo que se estaban desproporcionando las cosas y dudó de las declaraciones del funcionario.

“No, pues, creo que estamos desproporcionando las cosas. Ojalá fuera hacer eso. Si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo y ya, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos. No creo que haya dicho eso”, expresó.

Cubrebocas fue una analogía

Herrera, quien estuvo presente en la conferencia en Palacio Nacional para presentar una propuesta de reforma al sistema de pensiones, dijo que había empleado el uso del cubrebocas como una analogía.

“Lo que utilicé fue como una analogía para decir que, en la reactivación económica vamos a tener tener medidas de cuidado y la economía va a tener que trabajar en circunstancias distintas”, señaló.

El funcionario, quien recientemente se reincorporó a trabajar, tras permanecer en cuarentena por contraer Covid-19, explicó que se refirió al cubrebocas como un ejemplo para ejemplificar la manera en la que se deberá adaptar la industria a la nueva normalidad.

“Era un ejemplo, como Canacintra que va a tener que estar marcando distancias en el esquema de producción, la utilización de caretas, cubrebocas, etcétera. Era una analogía para decir que, pues vamos a tener que reorganizarnos, a través de mecanismos distintos”, dijo, entre risas.

