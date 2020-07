Reforma de AMLO aumentaría pensiones en 40%

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este miércoles el proyecto para la reforma al sistema de pensiones, el cual, indicó "cuenta con el apoyo de los empresarios y del Consejo Coordinador Empresarial".

"Déjenme darles un dato. Después de esta reforma se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%. Se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores para que tengan acceso a un retiro justo y digno", explicó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Además, habrá modificaciones a los criterios de elegibilidad a pensiones, explicó Herrera, reduciendo el mínimo de semanas cotizadas de 1250 a 750; es decir, de 25 años a 15 años laborados. La edad mínima de retiro seguirá siendo 60 años.

Uno de los obstáculos para que existan pensiones "dignas", explicó Herrera, es que "México es todavía un país con un alto grado de informalidad". Añadió que, cuando se pensó el sistema de pensiones de 1997, se creía que el país "iba a transitar rápido a un mayor nivel de formalidad". Para tener acceso a una pensión garantizada, en la actualidad, se necesitan 1250 semanas de cotización, que es el equivalente a 25 años de servicio. "Esto no quiere decir que los trabajadores no hayan laborado 25 años. Podríamos pensar en trabajadores que han laborado 15 años en el sector informal y 15 en el formal; es decir, 30 años, y que aún así, por no cumplir con las 1250 semanas, no tienen una pensión garantizada".

Se espera que, tras esta reforma, la pensión de un trabajador aumente 40% y, en algunos casos, hasta el 70%. Se incrementará sustancialmente la parte que aportan los patrones en la configuración de la pensión, la cual pasará del 5.15% actual al 13.875%. Explicó Herrera que incrementarán las aportaciones del gobierno y de los patrones.

Objetivos de la reforma al sistema de pensiones / Foto: Gobierno de México

El evento, realizado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, contó con la presencia de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresaria y de Carlos Aceves del Olmo, senador y líder de la CTM.

