Llama presidente a seguir proceso de Lozoya

El proceso penal de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, no debe quedar en tribunales y la población debe hacer un esfuerzo por darle seguimiento, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este martes se realizó la primera audiencia contra el ex funcionario, vía remota.

“Es muy importante, mucho muy importante que se le dé seguimiento al caso del señor Lozoya, que todos los mexicanos nos informemos, porque como involucra a la llamada sociedad política, puede haber la intención de que pase de noche este asunto, de no informar lo suficiente”, señaló el mandatario.

Septiembre de 2013, el director de Pemex, Emilio Lozoya y el de Altos Hornos, Alonso Ancira, firman convenio para la compra-venta de una planta de fertilizantes con 14 años sin operar y 30 años de antigüedad por 475mdd. / Foto: Archivo Cuartoscuro

El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a los mexicanos a seguir la audiencia para conocer cómo funcionaron los sobornos para la aprobación de la Reforma Energética de 2014, los nombres y todas las personas involucradas.

El presidente señaló que, en la anterior administración se denunció el caso Odebrecht ante Hacienda y la Fiscalía General de la República, aunque no se obtuvieron resultados.

“Presentaron en la administración pasada una denuncia, creo que lo hicieron de Hacienda y también de Pemex en la administración pasada, pero no se le dio curso, inclusive hasta la misma comisión de la transparencia habló de que no se podía dar a conocer el expediente, pero están vigentes las denuncias que se hicieron en la pasada administración… Sí existen las denuncias, sería cosa de que se preguntara a la fiscalía, pero son denuncias hechas en la pasada administración; desde luego no se dio el seguimiento ni hubo resultados”, concluyó.

Publimetro recomienda…

FGR solicita vinculación a proceso de Lozoya El ex director de Pemex enfrentó su primer audiencia en la modalidad a distancia por la acusación de la compra de la planta de Agronitrogenados

Hanna deja 3 muertos y 4 desaparecidos En 48 horas, en estados como Nuevo León, llovió más de la mitad de lo que llueve en un año

Audiencia de Emilio Lozoya será desde el hospital El ex director de Pemex, Emilio Lozoya fue extraditado desde España la semana pasada luego de que accediera a cooperar con las autoridades mexicanas

Pandemia pospone hasta octubre audiencia de Genaro García Luna Debido a la situación del Covid-19 los fiscales tendrían dificultades para reunirse con los posibles testigos para el juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública.