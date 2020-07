Defiende López Obrador nombramiento de Arvide

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el nombramiento de la escritora Isabel Arvide como embajadora en Turquía.

“Es una periodista que está ejerciendo el noble ejercicio del periodismo desde hace 40 años, no tiene malos antecedentes, yo no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el Gobierno anterior, fue premio nacional de periodismo en el género de columna política o análisis político, la primera mujer en recibir el premio nacional de periodismo, no sé por qué ahora se ponen tan estrictos cuando de trata de una propuesta para una consul”, expresó.

El mandatario recordó que, durante el sexenio de Felipe Calderón, estuvo de embajador de Washington DC, Eduardo Medina Mora, quien tampoco tenía experiencia.

Añadió que su designación, no viola ninguna ley, pues hay opción para que el puesto sea ocupado por diplomáticos de carrera o por representantes seleccionados por el gobierno.

El presidente de México en su conferencia matutina en Palacio Nacional. / Foto: Gobierno de México

“No hay amiguismo, ni hay influyentismo, es una situación que tiene qué ver con tener periodistas y ciudadanos, en el Vaticano se nombró a un periodista también. Se necesita experiencia, pero Isabel Arvide, por ejemplo, está preparada, ha escrito libros, es polémica, todos somos polémicos. Tiene preparación, ha escrito bastante, hay cónsules que a lo mejor no tienen textos escritos, entonces esa persona está preparada”, sostuvo.

López Obrador mostró extrañeza por la polémica causada por su designación, entre compañeros de su gremio.

Finalmente, señaló que sus honorarios serán iguales a los de otros cónsules.

“Hacerle un reconocimiento a una persona que se ha dedicado más de 40 años al periodismo, que no vive con lujos, vive al día, no es de los periodistas estos que tienen departamentos en el extranjero, de esos que tienen yates, no es así. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, me llama mucho la atención que ahora están muy sensibles, muy exquisitos de todo y se padece de amnesia, ya borraron todo, no recuerdan cómo era, entonces nombramos a Isabel Arvide y un escándalo mayúsculo”, señaló.

Arvide Limón había asistido en varias ocasiones a la conferencia matutina para solicitar recursos para su plataforma de información y hasta pedir trabajo directamente al presidente.

