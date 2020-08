CDMX, la que más agrede médicos en época de pandemia

La Ciudad de México es la entidad en donde se concentran la mayoría de agresiones a personal médico, de acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Mientras que la Conapred registra de marzo a julio 91 casos de agresiones a médicos, enfermeras o trabajadores de la salud, la Subsecretaría contabiliza 103 sólo de abril a mayo, en donde los principales actos de discriminación y agresión son rociar a la persona con algún líquido de limpieza como cloro y negar el acceso al transporte público.

Según el Consejo Nacional 42 personas trabajadoras en unidades médicas, 26 médicos, 21 integrantes de enfermería y dos estudiantes de medicina fueron agredidos; de éstos, 50% de los casos han ocurrido en la capital. En tanto, la Subsecretaría de Derechos Humanos también registra a la ciudad como número uno con 19 casos, en donde en 66% de éstos participaron en la agresión vecinos o familiares de pacientes diagnosticados con Covid-19.

Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que del 2 de abril al 2 de julio de este año han contabilizado 57 casos de agresiones a trabajadores del sector, y resaltó que en siete de cada 10 ataques las víctimas son mujeres.

“Las agresiones cometidas en contra del personal de salud están catalogadas de la siguiente manera: físicas, que representan el 45%, y verbales con 55%; es importante mencionar que dentro de las agresiones físicas se incluye daño patrimonial del personal de salud, agresión sexual y golpes”, informó el instituto a este diario.

Además, el IMSS señaló que 57% de las agresiones ocurrieron en la vía pública, mientras que 6% se cometió al interior de las unidades médicas por los pacientes. El resto de agresiones varían entre el domicilio, el transporte público y otros.

Por esto, la Cruz Roja Mexicana, la cual también ha sufrido ataques a personal y hasta a unidades médicas, informó que presentó una iniciativa de ley para aumentar las sanciones para quienes cometan estas agresiones a trabajadores del sector salud.

“Siempre hemos tenido agresiones, pero en la pandemia han sido recurrentes. Recientemente presentamos una iniciativa en la Cámara de Diputados para aumentar las sanciones jurídicas adicionales para evitar que personal sanitario sea atacado. Que sepan que hay consecuencias mayores”, indicó en entrevista Juan Estrada, coordinador Nacional de Delegaciones de la Cruz Roja Mexicana.

Detalló que a nivel nacional tienen registrados 12 casos, en donde han rociado a personal con cloro y hasta disparado con arma de fuego a una unidad médica. Esto, de acuerdo con Juan Estrada, afecta mucho la incorporación de gente que es voluntaria y que presta sus servicios en la institución, pues además de exponerse al virus también son víctimas de ataques físicos y hasta amenazas.

“Hubo la necesidad de cambiar la dinámica, de ir adaptando protocolos de atención. Todos ingresamos a un curso llamado Acceso más seguro, que es el aprendizaje de medidas preventivas a distancia para visualizar riesgos. Cuando arribamos a un lugar tengo que ver el comportamiento de familiares y actuar según la circunstancia”, precisó.

Recientemente, instituciones, médicos y asociaciones dedicadas a la salud rechazaron los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en el periodo neoliberal el personal médico “sólo buscaba enriquecerse”.

Además, instituciones como el Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras señaló que esto abonaba a las agresiones contra los trabajadores de la salud.

Tres preguntas a: Andrés Castañeda, Coordinador de la Cuasa de Salud y Bienestar en Nosotrxs

¿Por qué ocurren las agresiones?

– El esfuerzo del sector salud históricamente ha sido poco reconocido. El sistema de salud pública está sobrecargado y esto deriva en la desesperación de los familiares y causa agresiones. Además de esto se suman las noticias falsas, como ésta que según vendían el líquido de rodilla. El gobierno federal debe de estar enfocado en brindar información correcta, tener personal de salud suficiente, así como de seguridad, y proporcionar medicamentos y los tratamientos necesarios.

¿Qué opinas de la declaración del presidente de que en el periodo neoliberal el personal médico “sólo buscaba enriquecerse”?

– Es muy desafortunada la declaración, hay que entender que si en este país existe la atención médica privada, que además es grande y fuerte, es por las deficiencias del Estado, pues si tuviéramos un buen sistema de salud público no habría necesidad de voltear a ver a la iniciativa privada. Las declaraciones no abonan a mejorar las cosas y no da soluciones.

¿Cómo reducir las agresiones?

– El personal de salud es como cualquier otro. Tenemos que entender que el médico tiene el conocimiento y la evidencia científica, pero si un médico tiene que ver 30 pacientes en un día y además no tiene instrumentos ni equipo de protección, es difícil brindar una buena atención. Tenemos que entender que el personal de salud no son el enemigo y que debemos de verlos como aliados que se les vulnera su derecho tanto como al paciente cuando no pueden dar el medicamento adecuado.

