Premian con manta a gasolineras y gaseras con mejores precios

El Gobierno de México premió con mantas a empresas distribuidoras de gasolina y gas LP por mantener precios bajos desde el año pasado en diversas regiones del país.

De manos del presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 11 representantes legales recibieron una manta como reconocimiento a su apoyo a la economía del país.

Reconocimiento a distribuidoras de gas / Foto: Gobierno de México

“Han actuado con responsabilidad social, manteniendo precios justos tanto en gasolinas, como en diesel en gas y ahora, vamos a hacerles un reconocimiento público por esta actitud, por esta forma de proceder”, dijo el primer mandatario.

“Siempre se tiene que considerar que la iniciativa privada, las empresas tienen que tener utilidad, pero tiene que ser una ganancia razonable, no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no dañe, que no afecte la economía familiar, la economía popular, la economía nacional, por eso es muy importante el que se haga este reconocimiento”, agregó.

Sheffield Padilla informó que, se revisó el historial de las empresas del 1 de octubre 15 de julio y se eligió a las que tuvieron mejores resultados, es decir, mejores precios, menos reportes e irregularidades.

Por ello, fueron considerados aliados de los consumidores.

A su vez, añadió que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera se revisó que no tuvieran problemas con la Secretaría de Hacienda y se determinó que son “empresarios ejemplares”.

Durante la entrega de los reconocimientos a la mejor marca, el titular de la Profeco pidió al representante de gasolineras G500, revisar la sede en Oaxaca que, en diversas ocasiones, ha sido señalada como la que brinda el combustible más caro a nivel nacional.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). / Foto: Gobierno de México

“Nomás les encargo la de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, que es la única que se porta mal en toda la cadena, muchas felicidades, muchas gracias a G500 por ser la marca aliada de los consumidores en este periodo, ojalá así continúen”, expresó.

Estas fueron "mejores" marcas:

Región Norte

Servicios Sic SA de CV

Recibió Enrique López Calciguia, director general

Región Noroeste

Servicio Ecocerra Costa Rica SA de CV “Quick gas”

Recibió Alejandro Cueto Serrano, representante legal y director operativo

Región Golfo

Gasolinera El Trébol SA de CV, franquicia Pemex

Recibió Amado Cárdenas Peña

Mejor marca

G500

Recibió Jorge Corez Muradaz, presidente del consejo de G500

Región Centro

Usa gas San Juan -Gas LP

Recibió Gerardo Rojas Ortega, director general de USA Gas

Región Golfo

Hidrogas de Veracruz SA de CV

Recibió Armando Sánchez, representante legal

Región Noroeste

Pagasa gas

Recibió Francisco Sánchez Pagasa

Región Norte

Gas económico

Recibió Andrés Ramírez Rodríguez

Región occidente

Gas imperial

Recibió Carlos Garduño

Región Sureste

Holbox gas, SA de CV “Tomsa”

Recibió Alberto Zavala González

