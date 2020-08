AMLO revira a Calderón: “Volvería a saludar a la mamá de El Chapo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que volvería a saludar a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras las críticas lanzadas por el ex mandatario Felipe Calderón.

López Obrador señaló que el saludo no podría ser de mano, por la pandemia de Covid-19.

“Que por qué saludé a la mamá de Guzmán Loera, pues la volvería a saludar a la señora, ahora ya no de mano por qué no puedo, pero cómo no voy a saludar a una anciana”, cuestionó.

Esto, luego de que, tras sus declaraciones del lunes sobre que, en el sexenio de Felipe Calderón, se vivió en un narcoestado, el ex presidente lo acusara criticara por ese saludo y lo acusara de liberar criminales.

Vacunas de EU y China llegarían a México en septiembre El secretario de Relaciones Exteriores informó que se tienen entendimientos con tres farmacéuticas para participar en estudios clínicos de la fase 3 de las vacunas

“Que se liberó al hijo de Guzmán Loera, pues sí, yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas, eso lo asumo, pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna, porque fue su secretario”, expresó en conferencia, desde Palacio Nacional.

El tabasqueño ironizó que Calderón Hinojosa se enojara con él por sus declaraciones.

Invitan a candidatear a personal médico para la condecoración Miguel Hidalgo El titular del IMSS informó que, a partir de las 11:00 horas, se podrá ingresar al sitio web a postular candidatos a la recibir este reconocimiento.

“Si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, pues qué se va a preocupar, debería estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mí, ahora sí que como diría el clásico, ¿y yo por qué?”, dijo.

Anteriormente, el ex mandatario demandó que cesara la perseución política en su contra y pidió que, de tener pruebas en su contra, las presentaran ante las instancias correspondientes y no se sometiera a consulta popular.

El 29 de marzo, el presidente saludó a María Consuelo Loera Pérez, mamá del Chapo Guzmán, ex líder del Cártdel de Sinaloa, durante una gira por Badiraguato, Sinaloa.

Pese a las recomendaciones de sana distancia, el mandatario le dio la mano y le expresó haber recibido su carta.

Posteriormente, señaló que le pidió que hiciera lo posible para poder ver a su hijo, quien se mantiene internado en un penal de máxima seguridad en Estados Unidos, condenado por participar en una empresa criminal, conspiración internacional para producir y distribuir droga, lavado de dinero, entre otros.

