Compara AMLO presunto video de Lozoya con Bejarano

El presidente Andrés Manuel López Obrador comparó el video que circula en redes sociales, atribuido presuntamente al hermano de Emilio Lozoya, con el videoescándalo de René Bejarano en 2004.

Señaló que el video no ha tenido tanta difusión, pese a que fue subido el domingo y apenas ayer, comenzó a difundirse en redes sociales.

“Se ha difundido el video, pero no mucho, porque los medios no le están dando la importancia que tiene, no es el video de René Bejarano, ese se difundió a nivel nacional e internacional y este veo que apenas, en las redes sociales.

“Las grandes televisoras no tienen disposición, no se habla del tema, por eso, como a veces la gente no se entera, porque no todos tienen acceso al internet, muchos se informan por televisión abierta”, dijo.

Circula video con bolsa repleta de fajos de billetes que se vincularía con caso Lozoya El video apareció originalmente en una cuenta de Youtube por quien dice ser hermano de Emilio Lozoya

El mandatario agregó que, será la Fiscalía General de la República (FGR) quien deberá informar si se trata del mismo video que entregó como prueba el ex director de Pemex, tras la denuncia presentada la semana pasada.

En el documento, el ex funcionario, hizo señalamientos directos hacia el ex presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, a quienes responsabilizó dirigir sobornos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht para legisladores con el fin de aprobar reformas estructurales.

“Va a ser la Fiscalía la encaragada de decir si es el que tienen en el expediente o es otro, pero sí, este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos, según las declaraciones del señor Lozoya, parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética que tanto se defendió por medios de comunicación”, añadió.

En presidente dedicó unos minutos de su conferencia matutina en Palacio Nacional para reproducir el video.

“Ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían, maletas, esto no son portafolios, maletas”, señaló.

López Obrador consideró que se tiene que hacer pública la denuncia del ex director de Pemex, recuperar los recursos y por último, que el pueblo decida si se procederá contra ex presidentes, en caso de que estén implicados.

Gobernador de Querétaro cesa su secretario particular tras video de soborno en Senado Guillermo Gutiérrez Badillo se desempeñaba como secretario de particular del gobernador Francisco Domínguez

Descarta López Obrador Venganza

En 2004, en un noticiero se transmitieron videos en donde se observaba a René Bejarano, cercanoa López Obrador, guardándose fajos de billetes sujetados con ligas a un portafolio y al saco de su traje.

El video y otros, fueron filtrados por Carlos Ahumada, quien presuntamente sostenía una relación sentimental con Rosario Robles, ex jefa de Gobierno, actualmente presa por corrupción.

En ese entonces, Obrador acusó que se trataba de un complot para dañar su imagen, de cara a las elecciones de 2006, las cuales perdió.

Tras presentar el video y compararlo con el videoescándalo de entonces, aseguróó que no se trata de una venganza.

“No quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, que como me robaron la presidencia estoy molesto, no he superado el que nos hayan robado la presidencia –porque no sólo fue a mí, fue a todo el pueblo– o que nos hayan impuesto estas reformas, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa… no, ya le dije al ex presidente Felipe Calderón que, en lo que a mí corresponde, yo ya lo perdoné por el fraude de 2006, porque fue fraude y él lo sabe”, expresó.

