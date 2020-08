FGR propone Ley Nacional de Justicia Cívica y Código Penal universal

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, propuso al Senado una Ley Nacional de Justicia Cívica y un Código Nacional Penal, que permitan mejorar la procuración e impartición de justicia en el país.

"Nosotros vamos por una Ley Nacional de Justicia Cívica, la Ley que se tiene que aplicar todos los días en todos los municipios, en todo el país, para la defensa de todos los ciudadanos", apuntó.

Conoce aquí todo lo necesario para las clases en casa, cuenta con las mejores herramientas

Ante senadores, diputados, gobernadores e integrantes del Gabinete, el funcionario federal detalló que el proyecto se ha trabajado con la Consejería Jurídica y que ha tratado de impulsar desde hace 20 años con la visión clara de atender lo que está pasando en el país y cómo resolverlo.

"Todos los habitantes de este país tenemos una deuda muy grande contra la justicia, contra la prevención y contra la procuración porque a la inmensa mayoría de los mexicanos no se les atiende. En México, tenemos un problema de victimización que ha ido creciendo de una manera desmesurada", apuntó.

En ese sentido dijo que defender a las víctimas no significa quebrantar los principios de defensa ni de debido proceso y no hay que confundirlo, pues defender a las víctimas no es proteger a los delincuentes.

"No es cambiar lo bueno que se ha logrado en este camino, que ha sido tan largo y que no ha dado los resultados que nosotros estamos pretendiendo".

Además, apuntó que no debe de haber diferencias en materia de justicia por lo que se debe tener los mismos derechos y marco jurídico en todo el país, es decir, una normatividad universal.

"Si nosotros no tenemos esa Ley de Justicia Cívica, si nosotros no tenemos un Código Penal Nacional, si no vemos en el Código de Procedimientos todos los avances que ha tenido y todos los problemas que ha reportado, no vamos a resolver el problema", advirtió.

En ese sentido recordó que recibió, por parte de los gobernadores, una propuesta a través del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. En ella, exponen temas de carácter procesal que son muy lógicos por estar realmente vinculados con la impartición y de la procuración de justicia.

Presume resultados

Gertz Manero aseguró que la FGR, desde que inició su labor con la nueva administración federal, ha logrado reducir la comisión de delitos federales en todo el país, según encuestas independientes, aunque no mencionó cuáles.

"Hasta el día de hoy y en encuestas que son absolutamente independientes a nosotros, todos los delitos federales han ido a la baja, todos, porque hay una pretensión por parte nuestra de servir diariamente a quienes llegan con una denuncia para resolver un problema de justicia inmediata", comentó.

Te recomendamos: