Defiende López Obrador a gobernador de Querétaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador intervino por el gobernador de Querétaro, Fracisco Domínguez, para que no respondiera cuestionamientos de la prensa.

Esto, luego de que Domínguez Servién, asegurara que no tiene nada qué temer y que no se puede creer en las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por ser un delincuente confeso.

Durante la gira del presidente por el estado, el gobernador aprovechó su intervención para hablar sobre el video sobre el caso Lozoya, en lo que dijo, sería su única intervención pública al respecto.

“El gobernador ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad, como él lo ha manifestado, dando la cara, y también, según escuché, que esa iba a ser su única aclaración sobre este tema, por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto”, dijo el presidente, en la sesión de preguntas y respuestas.

‘No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso’, dice respecto a Lozoya gobernador de Querétaro Francisco Domínguez aseguró que no tiene nada qué temer y que aprobó por convicción y con reservas la reforma energética, cuando fue senador por el PAN

El mandatario señaló que habría tiempo después para desahogar el tema y que era un asunto que debía tratar directamente la Fiscalía General de la República.

“Corresponde a la Fiscalía aclararlo en su momento, ya se ha hablado, se va a seguir hablando sobre el tema, pero que en esta ocasión hay tantos otros asuntos, grandes y graves problemas nacionales, que podríamos, si ustedes así lo consideran, omitir o dejarlo pendiente o hacer una prórroga si les parece”, expresó.

Al no estar de acuerdo con dejar el tema de lado, se intentó hacer preguntas al gobernador, pero, el presidente intervino nuevamente.

“¿Estás en condiciones de contestar ahora o te mantienes? Porque también eres libre”, le preguntó a Domínguez Servién.

El gobernador respondió que se mantenía en su posicionamiento y que no daría otra declaración al respecto y con ello, terminaron las preguntas sobre el tema.

También podría interesarte…

SCJN rechaza recurso de Karime Macías para evitar su extradición La ex esposa de Javier Duarte buscaba evitar su extradición a territorio mexicano, por lo que solicitó un amparo, mismo que la SCJN desechó esta petición

Hugo López-Gatell tendría control sobre Cofepris y 12 oficinas más La propuesta de la Secretaría de la Salud contempla que varias comisiones nacionales e institutos de salud tendrían que reportar a López-Gatell.

Fuertes terremotos sacuden sur de Sumatra, en Indonesia Los movimientos telúricos, de 6.8 y 6.9 grados en en la escala de Richter respectivamente, tuvieron una diferencia de apenas cinco minutos

Indagará Función Pública nepotismo en el SAT Paloma Rachel Aguilar fue señalada por contratar a su novio y su suegro, así como otros familiares y amigos en la dependencia