'Son aportaciones del pueblo', asegura AMLO sobre video de su hermano Pío

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el dinero que se ve intercambiando a su hermano Pío y al ex coordinador nacional de Protección Civil, eran aportaciones donadas por el pueblo y no fueron empleadas para las elecciones de 2018.

“No sólo es lo cuantivativo, no sólo es el monto del dinero, porque no es comparar una relación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de dólares, además en la venta de una planta chatarra que esto que puede significar 2 millones de pesos, no sólo es eso, es el fin de el hecho que se está ventilando en aquel caso, en aquellos casos que los tienen muy molestos a los adversarios, sin duda es extorsión, es mordidas, van a obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción, en el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente… Nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones”, dijo.

Loret de Mola difunde video del hermano de AMLO cuando recibe dinero de David León Según los videos que presentaron en LatinUS, el dinero se entregó en 2015 para apoyar el fortalecimiento de AMLO en el sureste rumbo a la elección de 2018.

López Obrador señaló que el video proviene de 2015, cuando había federales y elecciones en Chiapas.

Por otro lado, señaló que es una reacción de sus adversarios.

“Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima, de quiénes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país, como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya que ha implicado a ex presidentes, a legisladores, a funcionarios públicos y como también se está ventilando el caso del señor García Luna que está siendo juzgado en EU acusado de haberse puesto al servicio de narcotráfico, de una banda de narcotraficantes, siendo secretario de Seguridad Pública del gobierno federal”, sostuvo.

El propósito de la filtración de estos videos fue dañar la imagen del gobierno, señaló el mandatario, pero no lo van a lograr.

"Hay aves que pasan del pantano y no se manchan, yo soy de esas, mi plumaje no se mancha", expresó.

AMLO sabía de los videos desde hace una semana

El presidente señaló que sabía de los videos desde hace al menos, seis días, antes de que fueran exhibidos públicamente.

“Yo sabía de estos videos, desde hace como cinco o seis, porque me buscó David León una llamada donde le advertían que iban a salir estos videos y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad y ayer que salen los videos, me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo”, informó.

Además, señaló que le recomendó no aceptar el cargo de director de Birmex, la empresa pública recién creada para la distribución de insumos para la salud.

“Le sugerí de que, también, no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos, que esperara a que se aclarara este asunto, porque el manejo de los medicamentos estuvo plagada de corrupción… entonces, con esto, pues no podría él, hacerse cargo de esta empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos, como sucedía”, dijo.

Por otro lado, recomendó a su hermano y al ex coordinador de Protección Civil que no se ampararan y que enfrentaran la investigación.

“Yo les recomendaría que no se amparen, que den la cara porque yo tengo la experiencia, cuando el éxodo, cuando el desafuero, bueno, hasta me pagaron la fianza, fueron a pagarme la fianza mis adversarios, pero cuando alguien busca amparo o paga una fianza es porque ya existe una sospecha y el que nada debe, nada teme”, sostuvo.

Agregó que, aunque sea presidente, está dispuesto a ir a declarar sobre estos videos.

“Claro que voy, voy a declarar o hago un texto y explico lo que tengo qué ver con este caso”, expresó.

Sin embargo, dijo desconocer del dinero y si fue reportado al Instituto Nacional Electoral, lo cual, añadió, deberá ser investigado por el Ministerio Público, cuando Loret de Mola haga una denuncia formal y presente los videos.

