Filtración de videos podría beneficiar imagen del presidente, señala especialista

La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a los videos de su hermano y el ex director de Protección Civil, fue oportuna y coherente, por lo que, lejos de perjudicarlo en su imagen, podría beneficiarlo.

Así lo consideró la doctora en Ciencia Social, Ivonne Acuña, pues señaló que su respuesta fue diferente a la de los implicados en otros videos relacionados con el caso Lozoya, cuyos implicados trataban de deslindarse.

“El presidente dio una rápida y buena respuesta hoy en la mañana cuando explicó para qué eran esos fondos, que efectivamente, así se ha mantenido el movimiento, y no es la primera vez que lo dice, él cuando lo han cuestionado que de qué vive antes que tuviera este cargo público, siempre había dicho que de contribuciones de la gente y sólo es coherente con eso”, dijo en entrevista.

‘Son aportaciones del pueblo’, asegura AMLO sobre video de su hermano Pío El presidente agregó que David León se encargaba de obtener recursos para Morena

La académica de la Universidad Iberoamericana dijo que también fue correcto el pedir a las autoridades correspondientes que se investigue el caso.

“Desde el principio dijo que no iba a responder por su familia, más que por su hijo menor de edad y hasta la respuesta de hoy de la mañana es coherente con eso, vamos a ver sí sí lo atrae el fiscal y qué encuentra, si hubiera algo qué denunciar o qué castigar”, agregó.

Esto fue reforzado por la decisión de David León, de no tomar el puesto como director de Birmex, para la importación y distribución de medicamentos, en tanto no se aclare la situación, consideró.

Por otro lado, señaló que la respuesta del presidente y el funcionario fue de seguridad, a diferencia de otros funcionarios que buscan deslindarse desde un inicio y por completo.

“Creo que los dos respondieron bien y es un punto a favor, a diferencia del otro video donde están estos funcionarios de dos gobernadores, recibiendo dinero de otro funcionario, de otros gobernadores y ahí no dijeron investíguenme, sino más bien, todos se están deslindando, a despedir inmediatamente al funcionario que aparece en los videos y a deslindarse y a amenazar con demandar a Lozoya. La actitud de disputa.

Deslinda AMLO a Marcelo Ebrard de videos de Pío El presidente señaló que en los videos se hace referencia a un Marcelo, pero no se trata del actual canciller

“El presidente muy tranquilo dijo sí, es esto y dio una respuesta pronta y del otro lado hay mucha necesidad de deslindarse de un asunto de enorme corrupción y en el que nadie quiere ser nombrado”, explicó.

Acuña añadió que, discursivamente, es un buen ejemplo de cara a la opinión pública, ya que también aseguró estar en la mejor disposición para declarar.

Esto, sumado al tiempo que falta para las elecciones, podría significar que no va a afectar en su imagen, ni en la de Morena.

“Si no pasa de ahí… va a superar estas filtraciones y no perder ninguna parte de las elecciones del año que entra”, expresó.

Incluso, señaló que, dependiendo de cómo se maneje el caso, incluso podría ser benéfico para su imagen anticorrupción.

“Si no hay nada qué probar, si no le prueban nada, no va a tener mayor impacto, al contrario, decía, va a operar como en favor suyo”, concluyó.

