Consulta de ex presidentes podría ser el día de la elección

La consulta para decidir si se quita el fuero a ex presidentes para que puedan ser procesados, podría ser el mismo día de las elecciones del 2021.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que existen tres posibilidades para llevar a cabo la consulta ciudadana y aún hay tiempo para solicitarla, mientras sea del 1 al 15 de septiembre.

La primera es que el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral solicitan la consulta, para ello sería necesario reunir alrededor de un millón 600 mil firmas.

La segunda es si la consulta es solicitada por la tercera parte de los legisladores, ya sea la cámara de diputados o la cámara de senadores.

Y la tercera posibilidad es que la consulta la solicite el presidente.

“A mí me gustaría mucho que fuesen los ciudadanos, que los ciudadanos que están porque se juzgue a los ex presidentes, den su firma, quién organiza, los mismos ciudadanos, la misma gente. Si no pueden los ciudadanos, es segunda instancia los legisladores y yo, me quedo hasta el final, porque no necesito recoger firmas es presentar el escrito, vamos a ver qué sucede.

Probarán en mexicanos vacunas de Rusia e Italia El canciller señaló que el país fue invitado a participar en estudios clínicos de fase 3 de ambos países para probar sus vacunas

“En el caso de los ex presidentes, para que no me vayan a acusar de vengativo o de verdugo, hay manera de conformidad con la constitución, de que se lleve a cabo una consulta y que decidamos entre todos”, dijo.

El mandatario explicó que, en caso de que la consulta sea solicitada por los ciudadanos, se presentan las firmas y pasa la petición a la Suprema Corte de Justicia.

Si cumple con los requisitos y es constitucional la consulta, la resolución va al INE para que se lleve a cabo la consulta.

En caso de que sea aprobada, la consulta para modificar el artículo 108 de la constitución, que establece que a los ex presidentes sólo se les puede juzgar por traición a la patria, podría llevarse a cabo el próximo año.

“Hay dos posibilidades, una es que sea el mismo día de la elección federal, el año próximo, creo que 6 de junio y la otra posibilidad, es que sea creo que en agosto, eso lo deciden en la Suprema Corte, si es por solicitud de los legisladores o presidente tiene que aprobarse en las Cámaras y ya, ahora estoy informado, que se aprueba en las Cámaras con mayoría simple”, agregó el presidente.

López Obrador recalcó que, en caso de que se haga la consulta, él votaría en contra.

