Niega López Obrador censura a Carlos Loret de Mola

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que durante su gobierno exista censura a periodistas, ante los rumores de la posible salida de Carlos Loret de Mola de su espacio radiofónico.

Cuestionado sobre el tuit en el que el expresidente Felipe Calderón califica de "autoritario, antidemocrático" e "intolerante" al actual gobierno, López Obrador indicó que su administración es respetuosa "de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular".

Si @CarlosLoret sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno. El más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos. #sonPIOres https://t.co/ag3e6vOkvb — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 26, 2020

"Nosotros no censuramos a nadie. No somos iguales a los gobiernos conservadores", explicó López Obrador en conferencia de prensa desde Monterrey, Nuevo León, y recordó el caso del periodista José Gutiérrez Vivó. "Lo expulsaron del país y está en Estados Unidos, en una situación muy difícil. Por cierto, nosotros estamos haciendo una revisión de su caso porque de manera directa el Estado mexicano lo afectó"

Explicó que otro caso de censura fue la salida de la radio de Carmen Aristegui, durante el sexenio pasado. "No hay represalias y no hay censuras. Tan es así que desde el presidente Madero no se ataca a un presidente de la República como ahora. Y no se persigue a nadie. Se ejerce con libertad la libre manifestación de las ideas".

Finalmente, indicó que en el caso del periodista Loret de Mola, "si alguien está pensando o expresando que nosotros censuramos, están mintiendo. Es decir, son mentirosos. Falsarios. Hipócritas. Esa es la característica principal del conservadurismo. La doctrina de los conservadores es la hipocresía".

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Iniciamos con

AMLO llega al segundo informe con 15 puntos menos de aprobación A pesar de que el presidente asegura que el principal problema del país es la corrupción, los ciudadanos mencionan que es la inseguridad y el desempleo

También

Laura alcanza categoría 4; amenaza a Texas y Luisiana Una de las principales autopistas de Luisiana registra grandes encharcamientos a medida que las bandas externas del huracán se aproximan a tierra.

Además

Proponen multas de hasta 30 mil pesos por vender comida chatarra a menores Esta reforma también obliga a padres y maestros a participar proactivamente en la alimentación de los menores

Y finalmente